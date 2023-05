La última polémica del príncipe Harry y Meghan Markle y todas las interpretaciones

Las polémicas no dejan de perseguir a los duques de Sussex y en esta ocasión la última tiene que ver con la aparición estelar de Meghan Markle hace unos días para recoger un premio feminista en Nueva York. Tras la gala, un portavoz del príncipe Harry y su esposa denunció una persecución “casi catastrófica” que duró dos horas por parte de un grupo de paparazzi. Las versiones de ese incidente no tardaron en llegar y ahora el matrimonio ha pedido a la agencia de noticias que recibió las imágenes de esos momentos que les den todo el material gráfico (fotos y vídeos).

La agencia Backgrid USA informó a la BBC que habían recibido una carta por parte del equipo de los Sussex en la que “exigimos que Backgrid nos proporcione de inmediato copias de todas las fotos, videos y/o películas tomadas anoche [el 16 de mayo] por los fotógrafos independientes después de que la pareja dejó su evento y durante las siguientes horas”.

Esta petición no ha sentado nada bien a los abogados de Backgrid que han respondido al equipo legal de los duques de Sussex tirando de ironía, haciendo gala de la libertad que impera en Estados Unidos y mostrando que no tienen ninguna intención de cumplir los requerimientos de Harry y Meghan. “En Estados Unidos, como estamos seguros que saben, la propiedad pertenece al dueño de la misma: los terceros no pueden simplemente exigir que se les dé, como tal vez pueden hacer los reyes. Tal vez deberían sentarse con sus clientes y decirles que las reglas inglesas de prerrogativa real para exigir que la ciudadanía entregue sus propiedades a la Corona fueron rechazadas por este país hace mucho tiempo. Apoyamos a nuestros padres fundadores”.

A las pocas horas de que los Sussex denunciaran esta persecución, la agencia fotográfica informó que “no aprobamos ninguna forma de acoso o actividad ilegal y estamos tomando en serio las acusaciones del príncipe Harry” e informaron de que harían “una investigación exhaustiva sobre el asunto”. Pero a la vez, daban su versión de los hechos y contaban que habían recibido fotos de cuatro reporteros independientes, tres en coches y uno en bicicleta, quiénes afirmaron que la seguridad de la pareja se había comportado de manera imprudente al intentar bloquear las calles. “Es importante señalar que estos fotógrafos tienen responsabilidad profesional de cubrir eventos y personalidades de interés periodístico, incluidas figuras públicas como el príncipe Harry y Meghan Markle”.

En su comunicado, Backgrid USA también aseguró que “según los relatos de estos colaboradores independientes, estaban cubriendo la estancia de la pareja en la ciudad de Nueva York, incluida la posibilidad de una cena después de la ceremonia de entrega de premios. No tenían intención de causar angustia o daño, ya que su única herramienta eran sus cámaras. Algunas de las fotos incluso muestran a Meghan Markle sonriendo dentro del taxi. Los fotógrafos informan que uno de los cuatro coches de la escolta de seguridad del Príncipe conducía de una manera que podía percibirse como imprudente. Se vio el vehículo bloqueando calles, y en un vídeo, se muestra que la Policía lo detuvo (...) Sin embargo, queremos señalar que, según los fotógrafos presentes, no hubo casi colisiones ni choques durante este incidente. Los fotógrafos informaron que la pareja no estaba en peligro en ningún momento”.

Las otras versiones de la persecución

A las pocas horas de que Harry y Meghan denunciaran la persecución de los paparazzi salieron nuevas versiones de los hechos que ponían en duda que las cosas hubieran ocurrido tal y como ellos dijeron. La Policía de Nueva York asegura que ayudó a la seguridad que protegía a los Duques. Reconocen que hubo “numerosos fotógrafos que dificultaron su transporte, pero el duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino y no se informó de colisiones, citaciones, lesiones o arrestos al respecto”.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, también se pronunció al respecto y dijo que: “me resulta difícil de creer que hubo una persecución a alta velocidad durante dos horas”. También dijo que “una persecución de diez minutos es extremadamente peligrosa en la ciudad de Nueva York”.

Lo cierto es que Harry y Meghan, quienes se mudaron a Estados Unidos, entre otras cosas, para huir de los tabloides británicos y poder blindar su vida privada, salieron del Ziegfeld Ballroom, situado en el centro de la Gran Manzana, como dos estrellas, por la puerta principal y rodeados de una gran expectación. Su fuerte equipo de seguridad ha ido cambiado con los tiempos y siempre tienen escoltas en cada una de sus apariciones, por eso llama la atención que en esta ocasión no se activase un protocolo para que pudieran salir sin ser vistos y evitar lo que, según ellos, sucedió.

Una vez que abandonaron el lugar de la entrega de premios se fueron en un monovolumen que estuvo escoltado por su equipo y por la Policía. En un momento de la persecución, buscaron refugio durante quince minutos en una comisaría. Allí, los agentes les condujeron hasta un taxi que finalmente les llevó al domicilio en el que se hospedaban, la casa de un amigo en el Upper East Side, que se encuentra a nueve minutos en coche del auditorio en el que Meghan fue galardonada.

Sorprende que optaran por dejar su vehículo y que junto a la madre de Meghan, Doria Ragland, se montaran en un taxi que no tenía los cristales tintados ni tenía ningún tipo de seguridad extra. El taxista que les llevó, Sukhacharn Singh, confirmó que les seguían dos coches y que “tomaron fotos cuando paramos y nos grabaron. Nunca sentí que estaba en peligro. No era como una persecución de película. Estaban callados y parecían asustados, pero es Nueva York, es seguro”, dijo.