Reconstruimos el tenso episodio vivido por Harry y Meghan en Nueva York por la persecución de unos paparazzis

La persecución que los duques de Sussex sufrieron cuando regresaban de una entrega de premios en la que Meghan Markle fue galardonada, según denunció publicamente un portavoz del matrimonio, ha provocado varias reacciones y ha generado diversas versiones de un hecho que ellos mismos calificaron de “casi catastrófico” cuando, de acuerdo con su testimonio, un grupo de paparazzi siguieron el vehículo en el que viajaban. La Policía de Nueva York, el alcalde de la ciudad y el taxista que les llevó, entre otros, se han pronunciado al respecto. Reconstruimos lo que pasó la noche de este martes, según todos los testigos.

18:00 horas en Nueva York, Meghan recoge un premio

Meghan Markle, acompañada de su marido, el príncipe Harry, y de su madre, Doria Ragland, acuden al Ziegfeld Ballroom de Nueva York, situado en el centro de la Gran Manzana, a cuatro calles de Central Park y muy cercano al hotel Plaza. Una hora después, a las 19:00 horas hay una cena y la entrega de premios Women of Vision Awards a la que le sigue una fiesta a las 21:00 horas.

22:00 horas. Los Sussex abandonan la gala

Los duques de Sussex y Doria Ragland abandonan la gala en un vehículo tipo monovolumen. Un portavoz del Departamento policial de la Gran Manzana asegura en un comunicado que: “la Policía de Nueva York ayudó al equipo de seguridad privada que protegía al duque y a la duquesa de Sussex. Hubo numerosos fotógrafos que dificultaron su transporte. El duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino y no se informó de colisiones, citaciones, lesiones o arrestos al respecto”. Sin embargo según la versión del portavoz de la pareja, Harry y Meghan fueron perseguidos “durante más de dos horas, lo que provocó múltiples colisiones que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos miembros de la Policía de Nueva York”.

De 22:00 a medianoche se produce una persecución según los Sussex

Eric Adams, alcalde de Nueva York, al que le habían informado de que dos policías de la ciudad “podrían haber resultado heridos”, según recoge el Washington Post, cuestiona que en el centro de la ciudad se pueda hacer un seguimiento en coche tan largo como el que aseguran Harry y Meghan que soportaron. En una conferencia de prensa, el regidor dijo que: “la ciudad de Nueva York es diferente a un pueblo pequeño. No se debería ir a toda velocidad a ningún lado, pero esta es una ciudad densamente poblada y creo que hay muchos de nosotros que recuerdan cómo murió la madre del príncipe Harry y sería horrible perder transeúntes inocentes durante una persecución como esta, así que creo que tenemos que ser extremadamente responsables”.

Adams, quien reconoció que todavía está recabando información sobre lo sucedido, agregó que: “me resulta difícil de creer que hubo una persecución a alta velocidad durante dos horas”. También dijo que “una persecución de diez minutos es extremadamente peligrosa en la ciudad de Nueva York".

El coche de los Sussex busca refugio en una comisaría durante 15 minutos

En un momento de la persecución, los duques de Sussex buscan refugio durante un cuarto de hora en una comisaría, según fuentes policiales consultadas por la NBC News. En un radio bastante pequeño cercano al lugar de la gala hay hasta cuatro oficinas del Departamento de Policía de Nueva York. De allí son llevados a un taxi que les lleva al domicilio en el que se hospedaban, la casa de un amigo en el Upper East Side, que se encuentra a nueve minutos en coche del auditorio en el que tuvo lugar la entrega de premios.

En el mismo periódico estadounidense ha hablado Sukhacharn Singh, el taxista que les llevó a su destino. Ha confirmado que dos coches les seguían y se acercaban. "Tomaron fotos cuando paramos y nos grabaron. Nunca sentí que estaba en peligro. No era como una persecución de película. Estaban callados y parecían asustados, pero es Nueva York, es seguro”, añadió.

Habla la agencia que recibió las polémicas imágenes

Por su parte, una agencia fotográfica, que recibió imágenes de esos momentos ha dicho a Entertainment Tonight que habían recibido fotos de cuatro reporteros independientes, tres en automóviles y uno en bicicleta, quienes afirmaron que la escolta de seguridad de la pareja se había comportado de manera imprudente al intentar bloquear las calles. “Es importante señalar que estos fotógrafos tienen la responsabilidad profesional de cubrir eventos y personalidades de interés periodístico, incluidas figuras públicas como el príncipe Harry y Meghan Markle".

En su comunicado, la agencia Backgrid USA asegura que “según los relatos de estos colaboradores independientes, estaban cubriendo la estancia de la pareja en la ciudad de Nueva York, incluida la posibilidad de una cena después de la ceremonia de entrega de premios. No tenían intención de causar angustia o daño, ya que su única herramienta eran sus cámaras. Algunas de las fotos incluso muestran a Meghan Markle sonriendo dentro del taxi. Los fotógrafos informan que uno de los cuatro coches de la escolta de seguridad del Príncipe conducía de una manera que podría percibirse como imprudente. Se vio el vehículo bloqueando calles, y en un vídeo, se muestra que la Policía lo detuvo. Entendemos que el equipo de seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle tenía un trabajo que hacer y respetamos su trabajo. Sin embargo, queremos señalar que, según los fotógrafos presentes, no hubo casi colisiones ni choques durante este incidente. Los fotógrafos informaron que sintieron que la pareja no estaba en peligro en ningún momento. En Backgrid USA no aprobamos ninguna forma de acoso o actividad ilegal y estamos tomando en serio las acusaciones del príncipe Harry y realizaremos una investigación exhaustiva sobre el asunto ”.

Por su parte, el Palacio de Buckingham no hizo comentarios al respecto ya que los duques de Sussex no forman parte de la Familia Real británica. La que también ha hablado es la organización que concedió a Meghan el premio Women of Vision. “La Fundación Ms. está absolutamente horrorizada por las acciones dañinas posteriores al evento que pusieron en peligro a Meghan, la duquesa de Sussex y su familia. Todos, especialmente los medios, deben hacerlo mejor”.