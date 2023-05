La fidelidad tiene un precio: el 'enemigo' de Meghan ha sido condecorado por el príncipe de Gales

Jason Knauf es uno de esos hombres que, en principio, deben ser invisibles. Su papel es el de mover los hilos mediáticos: conseguir que sus "jefes" reciban por parte de la prensa la máxima cobertura posible y que esa cobertura sea positiva, así acto a acto, hasta moldear una opinión pública favorable hacia ellos y conseguir la victoria en las encuestas de popularidad. Lo que ocurrió es que cuando Harry y Meghan decidieron tirar de la manta explicando cómo funciona la comunicación dentro de la monarquía británica nada ni nadie siguió siendo invisible. Los duques de Sussex explicaron (y muchos periodistas británicos han corroborado esa versión) que cada miembro de la Familia Real británica tiene intereses contrapuestos y operan desde oficinas de prensa independientes que compiten entre sí y que a menudo -según ellos- recurren al "juego sucio" y las filtraciones. En este escenario, Jason Knauf era un hombre clave como secretario de comunicaciones tanto de Harry y Meghan como de Guillermo y Kate desde febrero de 2015 hasta marzo de 2019. Cuando estalló la guerra entre las dos parejas o entre los duques de Sussex y toda la institución, Jason Knauf tuvo claro de qué bando estaba y ahora parece su fidelidad se ve recompensada. En plena resaca de la coronación, uno de los primeros actos que ha afrontado el nuevo soberano ha sido conceder las condecoraciones de este año y una de ellas es precisamente para Knauf, el que pasó de ser un hombre de confianza para Meghan a su enemigo.

La Real Orden Victoriana​ es una orden dinástica de caballería que reconoce el servicio personal distinguido al soberano británico o a cualquiera de los miembros de la Familia Real. Esta condecoración, en la categoría de teniente es la que ha recibido Knauf este miércoles 10 de mayo, con todos los honores en el Castillo de Windsor de manos de su antiguo jefe, el príncipe de Gales. Hay que recordar que después de ser secretario de comunicaciones del palacio de Kensington, pasó a ser director ejecutivo en The Royal Foundation, la fundación que aglutina las organizaciones y causas benéficas que promueven los príncipes de Gales y en la que también trabajaban los duques de Sussex antes de que comenzara el conflicto. En enero de 2022, a través de una sentida carta, se despidió de su puesto por motivos personales, explicando que iba a acompañar a su pareja a la India en una labor diplomática. Fue un espejismo, ya que seis meses después pasaba a formar parte de la dirección de The Earthshot Prize, una iniciativa lanzada por el príncipe Guillermo y el célebre científico británico David Attenborough para impulsar y reconocer las contribuciones al ambientalismo. Es decir, Jason Knauf, dentro o fuera del Palacio de Kensington, sigue siendo una de las figuras clave en el equipo de trabajo de los príncipes de Gales y, sin duda, esto es lo que le ha hecho merecedor de la condecoración.

Al margen de esta faceta, Jason Knauf tiene una "cara b", al menos para los duques de Sussex que han hablado sobre él en el documental que estrenaron en Netflix hace unos meses. Jason Knauf salió a la luz, siempre con informaciones que favorecían a la institución, en dos momentos muy concretos que afectaron a los duques de Sussex: a cuenta del supuesto acoso laboral que Meghan ejercía sobre algunos trabajadores del Palacio de Kensington y durante la batalla legal que Meghan abrió contra un tabloide británico por la publicación de la carta privada que ella escribió a su padre, Thomas Markle.

Hay que recordar que el tema del acoso laboral se filtró a la prensa británica, concretamente a The Times, asegurando que Meghan había sido objeto de denuncia por bullying durante el tiempo que estuvo viviendo en Kensington junto al príncipe Harry, justo a la vez que comenzó la emisión de los tráileres de la entrevista que Harry y Meghan habían concedido a Oprah Winfrey en marzo de 2021. Es decir, el caso se remontaba al otoño de 2018, pero salió en la misma semana que la expectación era máxima en torno a la primera entrevista que daban los Sussex desde Estados Unidos para contar su versión de los hechos. Según la prensa británica, Jason Knauf fue la persona que presentó las acusaciones de acoso contra Meghan al departamento de recursos humanos del palacio, añadiendo que Harry había tratado de frenar esta acusación. Éste fue el primer indicio de que Jason Knauf no estaba en el bando de los duques de Sussex, porque a estas alturas ya nadie duda de que hubo dos bandos.

El siguiente episodio que salió a la luz fue a cuenta de la famosa carta que Meghan Markle escribió a su padre después de la boda para rogarle que dejara de hablar con la prensa y terminó publicada por The Mail On Sunday. Estando ya fuera de la Casa Real británica, los duques de Sussex emprendieron acciones legales contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited (al que pertenece el citado medio) por publicar una carta "personal y privada". El tema se podría haber resuelto rápidamente, ya que desde un principio la justicia le dio la razón a Meghan pero el grupo editorial presentó alegaciones ante el Tribunal de Justicia de Londres y el caso se alargó considerablemente. Según Jenny Afia, la abogada de Meghan, esta alegación se hizo porque resultaba un filón para el tabloide tener una batalla abierta con la duquesa ya que de este modo tenían un volumen mayor de noticias sobre ella y el acceso a cierta información judicial que de otro modo no conseguirían.

¿Y qué tiene que ver Jason Knauf con todo esto? Pues lo explican Harry y Meghan perfectamente en su documental de Netflix, concretamente en el episodio final. La abogada de Meghan es la que se encarga de explicar el caso y el papel de Knauf: "Cuando íbamos a ir al Tribunal de Apelación, un alto miembro del equipo del príncipe Guillermo quiso declarar como testigo sin estar requerido, por desgracia es imposible que hubiera podido hacerlo sin la autorización de sus jefes". La declaración de Knauf no favoreció precisamente a Meghan ya que dijo y aportó las pruebas de que ella era consciente de que todo lo que había escrito era susceptible de filtrarse, algo lógico, por otro lado, viendo las continuas indiscreciones de Thomas Markle.

Además, el documental recoge el momento en el que los duques de Sussex se enteran de la declaración de Jason Knauf, entonces se produce este diálogo:

­-No te preocupes, ya lo arreglaremos- dice Harry a Meghan.

-Pero, ¿cómo? Es tu hermano y no voy a decir nada de él, pero es evidente que está todo…-contesta Meghan sin terminar la frase.

-Lo más asqueroso es que intentan taparlo, es decir hablan de Jason como el ex ayudante de Harry y Meghan en vez de…-entonces Harry es interrumpido por una amiga de Meghan que está presenciando la escena e intenta entenderla.

- A eso me refiero, porque hablamos de él como el ex ayudante de Meghan y no como el que trabaja para tu hermano-le pregunta a Harry la amiga de Meghan.

-Lo sé, por eso ahora vivo en otro país, porque los equipos de comunicación compiten entre ellos, pero ese es el contrato que hay.

Al final del documental se añade sobre negro un mensaje del representante legal de Jason Knauff para responder a las palabras de la abogada de Meghan sobre que él hizo una "declaración voluntaria": "Los duques de Sussex y Associated Newspapers (la editorial demanda por Meghan) se lo pidieron. Él presento las pruebas y se mantuvo neutral". Los abogados de la duquesa de Sussex contestaron a eso: "Ni la duquesa ni su equipo pidieron declaraciones al Sr. Knauf. Tampoco creemos en su neutralidad, pues la declaración se produjo cuando trabajaba para los duques de Cambridge". Y hasta aquí que se sepa de momento, es evidente que Jason Knauf, aun queriendo ser neutral, fue fiel a la institución y a los príncipes Guillermo y Kate, ahora la es el nuevo soberano el que le premia por ello y por su larga trayectoria al servicio de la monarquía.