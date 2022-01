La nueva polémica del príncipe Harry por sus últimas declaraciones

Las intervenciones del príncipe Harry y de Meghan Markle causan mucha expectación y nunca dejan indiferente a nadie. Este ha sido el caso de unas declaraciones del duque de Sussex que han provocado una oleada de críticas. Ha aconsejado a las personas que se sientan “atrapadas en trabajos que no les den alegría” que los dejen y que renunciar a ellos es motivo de “celebración”, ha dicho en una entrevista sobre su nuevo puesto como directivo en Better Up, una empresa de reciente creación dedicada a la salud mental y con sede en California. Tanto el Príncipe como su hermano, el duque de Cambridge, saben lo que es lidiar con los problemas mentales y los dos se muestran muy concienciados con el bienestar emocional de las personas. Sin embargo, y a pesar de la buena intención de sus palabras, no han sido bien recibidas por algunos sectores que consideran que el Príncipe “vive en las nubes” y que a pesar de que a muchos trabajadores les gustaría dejar un empleo que odian, la realidad es diferente.

El propio Harry sabe lo que es estar en un puesto que no da la felicidad. En marzo de 2020, junto a su esposa, participó del último acto público como miembro de primera fila de la monarquía inglesa para emprender sus nuevos proyectos profesionales lejos de su país natal Actualmente tiene acuerdos con importantes empresas como Spotify y Netlflix y sigue ocupando el sexto puesto en la línea de sucesión al trono británico. Ha creado su hogar en una espectacular mansión de Montecito (California) que comparte con Meghan y sus dos hijos: Archie y Lilibet. “No todo el mundo tiene 30 millones de libras esterlinas en el banco. Me pregunto si daría el mismo consejo a las personas cuya salud mental empeora con su matrimonio. Cállate, H, por favor”, ha sido uno de los muchos comentarios realizados por los usuarios de internet y que recoge el Daily Mail.

Estas declaraciones que tanto revuelo han generado se han producido después de que una encuesta reflejara que casi una cuarta parte de los trabajadores del Reino Unido están planeando activamente cambiar de trabajo en los próximos meses. Harry es “director de impacto” de Better Up, una compañía valorada en 3,5 millones de euros, que ofrece a otras empresas servicios de coaching que van desde la mejora de la aptitud de sus empleados, la nutrición o acompañamiento en la crianza de los hijos. Entre sus clientes se encuentranGoogle, la cadena de hoteles Hilton y el estudio de cine Warner Bros. Better Up anunció recientemente que tiene planes de abrir una oficina en Londres y contratar a 75 empleados. La empresa no ha revelado cuánto paga a Harry por su trabajo o si posee acciones. Anteriormente trabajó durante una década en el Ejército británico.

No es la primera vez que el príncipe Harry habla sobre salud mental. En marzo, cuando los duques de Sussex concedieron una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey, Harry contó cómo la pérdida de su madre, la princesa de Gales, le llevó a abusar del alcohol y las drogas para “enmascarar” sus emociones y sentirse “menos como yo”. Esta intervención de Harry se produce después de que el príncipe Guillermo hablara sobre las dificultades que le provocó lidiar con la vida y con la muerte en su etapa como piloto de helicóptero de rescate.