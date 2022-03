EN LA CUMBRE VIRTUAL 'THE INTERNET LIE MACHINE' El príncipe Harry no olvida y vuelve a comparar a Meghan con su madre El nieto de Isabel II considera que el término Megxit, usado para hablar de su salida de la Familia Real británica, es misógino

La noche del miércoles los duques de Sussex reaparecían en Nueva York para asistir a la ceremonia de premios Salute to Freedom, celebrada en el Intrepid Museum para homenajear a los militares en vísperas del Día del Recuerdo en Reino Unido. Pero no es la primera aparición pública que hace el príncipe Harry esta semana. Dos días antes de acaparar todas las miradas en la alfombra roja, el nieto de Isabel II compartía una vez más datos personales de lo difícil que ha sido para él convivir con el foco mediático. Durante su intervención en The Internet Lie Machine (La máquina de mentir de internet), cumbre virtual organizada por la revista americana Wired, hablaba de la relación que ha tenido con los medios de comunicación tanto estando bajo el paraguas de la Familia Real británica como ahora que ha renunciado a sus obligaciones institucionales.

El hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales ha explicado que cuando anunció que iniciaba una nueva vida con su mujer y sus hijos en Estados Unidos, lejos de la Corona, comenzó a usarse el término Megxit para referirse a esta renuncia a su condición de miembros senior de la realeza británica. El duque de Sussex considera que “es un término misógino que fue creado por un troll y que creció, creció y creció”. Y es que sostiene que con esta palabra se culpa directamente a Meghan Markle de la decisión. Para el prestigioso diccionario inglés Collins este vocablo informal se convirtió en uno de los más buscados del pasado año y su primer uso data de 2019, cuando se utilizó para referirse a los empleados que dejaban de trabajar para la Duquesa.

El cofundador de la organización Archewell considera que la desinformación es una crisis humanitaria global y basa esta afirmación en la propia experiencia que ha tenido con los medios a lo largo de sus 37 años de vida. "Lo sentí personalmente a lo largo de los años y ahora lo veo sucediendo a nivel mundial, afectando a todos", apuntaba. Además, destaca que la parte "más aterradora" de la situación es que el origen no son las redes sociales porque no es necesario estar en ellas para verse afectado. "Aprendí desde muy temprana edad que los incentivos de la publicación no están necesariamente alineados con los incentivos de la verdad", decía. Además, indicaba que perdió a su madre "por esta rabia autofabricada" y no está dispuesto "a perder a la madre de mis hijos por lo mismo".

No es la primera vez que el príncipe Harry comparte lo mucho que le asusta que su esposa sea víctima de las "mismas fuerzas poderosas" a las que se enfrentó su madre y acusa a la prensa de "acoso" y "propaganda implacable" contra ella. A finales de 2019 se sinceraba sobre este miedo en Harry and Meghan: An African Adventure. En este documental grabado durante un viaje a Sudáfrica decía que la presión a la que se ha visto sometida la madre de sus hijos le hacía revivir la muerte de Diana de Gales. "Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida", aseguraba el hijo pequeño del príncipe de Gales, quien ha admitido en alguna ocasión haber recibido ayuda psiquiátrica para superar este trance, una herida que no solo sigue abierta sino que "supura cuando veo un flash".

Al sexto en la línea sucesoria de Reino Unido no solo le preocupa su experiencia con la esfera digital sino también cómo afecta la información en otros ámbitos. Él mismo ha contado en la citada ponencia que en enero escribió vía email a Jack Dorsey, CEO de Twitter, para advertirle de que en la plataforma los simpatizantes de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, estaban organizando un asalto al Capitolio para revertir el resultado de las elecciones, en las que ganó Joe Biden. "Ese correo electrónico fue enviado el día anterior y luego sucedió y no he tenido noticias de él desde entonces", explicaba.

El sueño americano de Meghan y Harry

Tras participar en el encuentro digital, el príncipe Harry, ya acompañado de Meghan Markle, entregó cinco premios a miembros del servicio, veteranos y familias de militares que viven con "las heridas invisibles de la guerra". En la velada, a la que asistía con la condecoración de caballero comandante de la Real Orden Victoriana y la amapolas que recuerdan a los soldados caídos, aseguró que estaba viviendo “el sueño americano” desde que desembarcó en los Estados Unidos y explicó lo mucho que ha supuesto formar parte del ejército. En esta velada tan significativa, la duquesa de Sussex, impresionante con un vestido rojo con doble falda firmado por Carolina Herrera, aseguró que siempre está "orgullosa" de su marido.

Harry y Meghan vuelven a la alfombra roja