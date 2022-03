Todo lo que ha ocurrido para que Meghan Markle se haya visto obligada a pedir disculpas a un juez

Con un comunicado triufante, Meghan Markle celebraba su victoria judicial contra ANL, el grupo editorial al que pertenece Mail on Sunday, al que denunció por hacer pública una carta privada que envió a su padre poco después de su boda con el príncipe Harry. Fue en febrero de este año cuando el juez dio la razón a la duquesa de Sussex al considerar que "las revelaciones que se hicieron eran innecesarias o desproporcionadas". Sin embargo los caminos de la Justicia siempre son largos y llenos de curvas y el último giro del caso llega después de que la parte demandada haya recurrido la sentencia. Además, en este nuevo capítulo de la batalla legal, la declaración de un testigo clave ha puesto en un serio aprieto a Meghan que, de momento, ha decidido pedir disculpas al tribunal a través de un comunicado que ha leído este miércoles uno de los testigos.

En él, según recoge la agencia AP, admitía que su secretario de comunicación había proporcionado alguna información a los autores del libro Finding Freedom, pero que desconocía el alcance de dicha información. "Me disculpo ante el tribunal por el hecho de que no recordaba esos intercambios en ese momento", ha asegurado. En el libro escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand aparecen fragmentos de la ya conocida carta y fue un argumento constante de la defensa de los acusandos para sostener que el periódico no divulgaba información privada, sino que era de interés público, mientras que el abogado de Meghan Markle aseguraba que los escritores la habían obtenido de los textos publicados por el medio demandado. Pero, ¿qué ha ocurrido desde que la duquesa de Sussex envió la misiva a su padre para llegar a este punto?

Una carta para ¿acercar posturas?

Conocimos la existencia del escrito en febrero de 2019, unos seis meses después de que Meghan se la enviase a su padre. Su contenido apareció publicado en el Daily Mail. En ella, le reprochaba que no le llamara para anunciarle que no podría asistir a su boda debido a una operación de corazón y que se haya enterado por los tabloides de sus problemas de salud. También negaba que nunca le hubiese ayudado financieramente, como él relataba a la prensa. “Te llamé y te envié mensajes, te rogué que aceptaras ayuda, enviamos a alguien a tu casa… y en lugar de hablar conmigo para aceptar esta o cualquier tipo de ayuda, dejaste de responder al teléfono y empezaste a hablar con los tabloides”, escribió Meghan en su devastadora carta en agosto de 2018. Thomas Markle filtró esta carta para contradecir la versión de unas amigas de su hija que declararon a la revista People que la actitud de Meghan con su padre siempre había sido conciliadora. Para él, “la carta es fría” y no reconoce en ella a su hija.

El escándalo entonces quedó ahí e incluso acabó eclipsado por otras polémicas que protagonizó el padre de la Duquesa, pero volvió a la palestra después de que Meghan y Harry rompieron lazos con la familia real y se mudaron a Estados Unidos. La pareja siempre ha relatado su relación con los medios de comunicación, en especial con los tabloides británicos, prácticamente como un auténtico vía crucis que ha pesado mucho en su decisión de cambiar de vida y abandonar la primera línea de la realeza. Sin embargo, no hicieron borrón y cuenta nueva al llegar a Estados Unidos, sino que decidieron lanzar una ofensiva legal contra aquellos que, consideraban, habían traspasado los límites.

La demanda de la duquesa de Sussex sostenía que los medios denunciados habían actuado de manera "deshonesta" con ánimo de perjudicarla y deteriorar la relación con su padre y les acusaban de infringir el copyright, su privacidad y la ley de protección de datos. Algunas partes, como las alegaciones sobre la intencionalidad del grupo editorial fueron desestimadas por el juez, mientras que otras como las que apuntan a que las revelaciones eran "innecesarias y excesivas" le dieron a los demandantes su primera victoria en los tribunales. Ahora, Meghan Markle tiene dos frentes abiertos. Por un lado, ANL ha recurrido esta resolución y por otra está pendiente de dilucidar si se quebrantaron también los derechos de autor de la Duquesa. Y este punto es el que puede meterle en algún otro aprieto porque, en primer lugar, ¿es ella la única autora de la carta?

La entrada en escena de Jason Knauf

Hay un nombre fundamental en esta historia: el de Jason Knauf, ex secretario de comunicación del Palacio de Kensington. Él es quien por su cargo apuntan a que también podría atribuírsele la autoría de la carta, por eso su declaración como testigo ha sido de las primeras en esta nueva vista y no parece que vaya a ayudar a Meghan en su causa. En la cuestión del copyright, sus palabras asegurando que la redacción es puramente de la esposa del príncipe Harry, si bien él puso dar alguna idea general, juegan a favor de sus antiguos empleadores, pero hay otro asunto en el que sus palabras ya han provocado temblores.

Una de las bazas de los demandados es sostener que la Duquesa redactó esa carta consciente de que se iba a publicar, por eso también en la biografía no oficial Finding Freedom aparecen extractos. Un hecho que corrobora Knauf al asegurar: "Ella me pidió que revisara la carta, diciendo: 'Obviamente todo lo que he redactado es con el entendimiento de que podría filtrarse, así que he elegido las palabras meticulosamente". No obstante, tomar precauciones ante la posibilidad de que se filtre no quiere decir que ese sea el deseo de Meghan, ni que sea lícita su publicación. Sin embargo, el hecho de que haya reconocido que ha colaborado con los autores del libro compartiendo con ellos información, algo que la defensa de Meghan negó tajantemente en el juicio, empieza a comprometer algo más a la esposa del príncipe Harry, hasta el punto que se ha visto obligada a dar explicaciones al juez en este nuevo asalto de su batalla legal que se prevé intenso.