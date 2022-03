Duques de Sussex: las claves de su decisión de alejarse del foco mediático

Son dos de las personas más populares y queridas de la familia real británica, sin embargo, el príncipe Harry y Meghan Markle no se sienten cómodos con la realidad que les rodea. Ambos son conscientes de lo que implica estar ligados a la monarquía, pero parece que su realidad no es la que todo el mundo piensa. Detrás de la constante sonrisa que demuestran en los actos públicos y la felicidad que irradian, los duques de Sussex atraviesan una etapa convulsa ante la cual han dado un paso al frente y han anunciado que van a despejar su agenda durante seis semanas con la intención de alejarse del foco mediático.

Esta decisión llega después de que los duques de Sussex se sinceraran en Harry and Meghan: An African Adventure, un documental en el que se han atrevido por primera vez a compartir el sentimiento que les produce estar constantemente expuestos. Algo que les incomoda especialmente desde que en mayo de 2019 se convirtieran en padres por primera vez con la llegada al mundo de Archie Harrison, un niño que desean que tenga una infancia feliz, tranquila y que no se vea empañada por nada ni por nadie. Su intención es presevar la intimidad de su bebé. De hecho, hasta el momento solo le han llevado a Sudáfrica, ya que su estancia allí duró más de dos semanas y no querían estar tanto tiempo separados de él.

A pesar de que es nieto de la reina Isabel II y, por tanto, convive desde su niñez con la popularidad, lo cierto es que la presión mediática está haciendo que el príncipe Harry reviva en los últimos meses uno de los peores momentos de su vida, la muerte de su madre, Diana de Gales. "Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida", aseguraba el hijo pequeño del príncipe de Gales, quien ha admitido en alguna ocasión haber recibido ayuda psiquiatrica para superar este trance, una herida que no solo sigue abierta sino que "supura cuando veo un flash".

El temor de que su esposa sea víctima de "las mismas fuerzas poderosas" a las que se enfrentó su madre, ha hecho que Harry acuse públicamente, mediante un comunicado puesto en su web, a determinados medios británicos de "acoso" y "propaganda implacable". Y es que desde que se conoció el romance entre Meghan Markle y el príncipe, medios sensacionalistas del Reino Unido han dado cabida a informaciones de la familia de Meghan Markle, concretamente a su padre y a su hermana paterna. Situaciones íntimas y privadas que ella siempre ha intentado mantener al margen de su decisión de casarse con una persona perteneciente a la realeza.

A pesar de que no han concretado la fecha exacta en la que comenzará su descanso de seis semanas, se prevé que el parón de los duques de Sussex sea inminente. De hecho, según revelaba Sunday Times, en este tiempo Meghan y Harry tendrían la intención de desplazarse hasta Los Ángeles con Archie. Así, los tres podrían pasar unos días con la madre de Meghan, Doria Ragland y podrían celebrar los cuatro juntos el Día de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre. De hecho, según CNN, la idea del matrimonio es pasar cada vez más tiempo al otro lado del charco y tener dos residencias, una en Estados Unidos y otra en Londres.

