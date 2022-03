La aparición sorpresa de Harry en un acto con Meghan en medio de la polémica Los duques de Sussex han participado en una mesa redonda organizada por The Queen's Commonwealth Trust y One Young World

Hace solo unos días se hacía pública la decisión de los duques de Sussex de tomarse un descanso de seis semanas para alejarse temporalmente del foco mediático. Sin embargo, parece que el príncipe Harry y Meghan Markle tienen claras sus preferencias y no quieren dejar de apoyar aquellas causas en las que creen y en las que están implicados. Así, cuando todo el mundo pensaba que hasta finales de noviembre no volveríamos a ver a los padres de Archie Harrison, este viernes han acudido por sorpresa al castillo de Windsor, escenario elegido para celebrar una mesa redonda sobre igualdad de género puesta en marcha por The Queen's Commonwealth (QCT) y One Young World.

El matrimonio, que ha llegado conduciendo su propio coche eléctrico, ha participado activamente en este encuentro en el que han hablado con líderes de proyectos y empresas que apoyan la igualdad y la inclusión en países como Sudáfrica, Nigeria, Irak, Malawi y Bangladesh. Nada más llegar, Meghan Markle -vicepresidenta de la QCT- se ha dirigido a los invitados para explicarles la razón por la cual su marido, presidente de la citada organización, ha decidido acompañarla a pesar de que su presencia no estaba prevista en la agenda.

"En términos de igualdad de género, que es algo que he defendido durante mucho tiempo, creo que la conversación no puede tener lugar sin que los hombres sean parte de ella. Así que por esta razón tenía sentido dejar que él -haciendo referencia al príncipe Harry- se uniera hoy", ha asegurado. "Gracias por dejar que se colara en la fiesta", añadía con gran sentido del humor y causando una enorme sonrisa tanto en su esposo como en el resto de asistentes.

Para este acto, Meghan Markle ha apostado por un favorecedor y otoñal estilismo en el que la gran protagonista era la falda de tubo de cuero roja firmada por Hugo Boss que, curiosamente, lucía la reina Letizia en su visita a Seúl hace tan solo unas horas. La que fuera protagonista de Suits no la ha combinado como la mujer de Felipe VI, con una camisa, sino que le ha dado al look un toque más informal con un jersey granate con escote en pico y zapatos del mismo tono. Además, ha optado por recogerse el pelo.

Esta es la segunda vez que vemos a Meghan Markle asistir a un acto tras hacerse público que tanto ella como el príncipe Harry han decidido liberar su agenda temporalmente para alejarse del foco mediático. Su primera aparición tras esta revelación ocurrió a principios de semana y también tenía como fin apoyar a The Queen's Commonwealth Trust, organización colaboradora de la Cumbre Mundial One Young, que tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres.

Se desconoce la fecha exacta en la que los duques darán comienzo a esas seis semanas de pausa lejos de compromisos oficiales y de los medios de comunicación ya que el próximo martes 29 de octubre está confirmada la presencia del nieto de la reina Isabel de Inglaterra en la presentación del equipo de Reino Unido que competirá en los Juegos Invictus que se celebrarán en 2020 en La Haya.

La confesión de los duques de Sussex

Durante la gira que les llevó hace unas semanas a diferentes puntos de Sudáfrica, los duques de Sussex participaron en un documental que ha marcado un antes y un después ya que por primera vez han reconocido de manera pública sentirse muy incómodos con la presión mediática. Una difícil situación sobre la cual se sinceraron delante de Tom Bradby, el periodista que ha puesto en marcha Harry and Meghan: An African Adventure. En la entrevista, el príncipe Harry habló sobre la presión que sigue sintiendo al ser miembro de la Familia Real inglesa y el estrés que le generan los recuerdos de la relación de su madre con los medios de comunicación.

El drama de Meghan Markle

Por su parte, Meghan Markle dio pinceladas acerca de cómo se ha adaptado a su nueva vida y cómo convive con la presión mediática que la rodea desde que se hizo pública su relación con el hijo menor de Carlos de Inglaterra. "Mira, todas las mujeres, sobre todo durante el embarazo, se sienten muy vulnerables. Supuso un gran reto para mí, sobre todo cuando acaba de nacer tu primer hijo...", comenzaba a relatar. "Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada… ", añadía.

Durante estas seis semanas en las que los duques de Sussex se tomarán un descanso, se espera que pongan rumbo a Los Ángeles al lado del pequeño Archie Harrison para pasar unos días con la madre de Meghan, Doria Ragland. Los cuatro juntos podrían celebrar en familia el próximo 27 de noviembre el Día de Acción de Gracias. Una tradición de la formaría parte por primera vez Archie, quien llegó al mundo el pasado mes de mayo.