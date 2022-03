Una sorprendente decisión: la reina Isabel II retira de Palacio la foto de Harry y Meghan

Loading the player...

Los duques de Sussex siguen dando mucho que hablar, con su polémica decisión de alejarse del foco mediático durante una temporada. Tal y como anunciaron hace unos días, el príncipe Harry y Meghan Markle se tomarán un descanso de seis semanas, en los que no tendrán compromisos oficiales. Su última aparición pública ha sido hoy para participar en una mesa redonda sobre igualdad de género celebrada en el castillo de Windsor. Las reacciones en el seno de la Familia Real no han hecho esperar. Isabel II parece que ha tomado buena nota de esta decisión de los Duques, y ha decidido retirar la foto de Harry y Meghan Markle de la estancia donde realiza las audiencias privadas en el palacio de Buckingham. ¿Quieres comprobarlo? Dale al play y no te lo pierdas