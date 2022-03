Idris Elba da nuevos detalles de la boda de los duques de Sussex, a la que asistió como invitado ¡y DJ!

Han pasado más de tres años del enlace de los duques de Sussex, pero continúan saliendo detalles desconocidos de aquella boda de cuento de hadas celebrada el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de St George del castillo de Windsor. Ha sido Idris Elba, quien formó parte de la larga lista de invitados, el que ha dado nuevos datos de la celebración del enlace del príncipe Harry y Meghan Markle, concretamente de recepción que se llevó a cabo en Frogmore House, lejos del foco mediático y de los centenares de flashes que rodearon a la pareja en su camino hacia el altar. El actor británico también ejerce como DJ y es precisamente esta faceta lo que le llevó a tener un papel protagonista en la recepción que el nieto de Isabel II y su esposa ofrecieron ya como marido y mujer.

Los duques de Sussex pidieron al protagonista de títulos como Luther, Beasts of no nation o Bajo escucha que amenizara la velada con su música. Pero tal y como recoge Daily Mail, la novia no dejó a Idris Elba escoger el repertorio sino que fue ella quien decidió qué temas debían sonar en la fiesta. "Meghan me había enviado una lista de reproducción, así que ya sabía lo que quería", explica. El ganador de un Globo de Oro ha actuado en exclusivas veladas, algunas de ellas organizadas por personalidades como Madonna o Paul McCartney, pero señala que la más estresante ha sido "sin duda" la boda real. "Son buenos amigos y quería asegurarme de que se lo pasaran en grande, así que había mucha presión", indica. Además, recalca el valor histórico que tiene el escenario en el que pinchó su música: Frogmore House, la antigua casa de la madre de la reina Victoria. Esta también fue la residencia de Harry y su esposa en Londres hasta su mudanza a Estados Unidos.

Cuando Idris Elba llegó al castillo de Windsor acompañado de su pareja Sabrina Dhowre, se dedujo que había sido Meghan Markle la que lo había incluido en la lista de asistentes ya que ambos comparten profesión. Sin embargo, meses después del gran día fue el propio actor quien explicó en The Observer que no fue la protagonista de Suits quien la invitó a la boda sino el Príncipe. "Harry es amigo mío", indicó, añadiendo que asistir a este histórico enlace fue uno de los momentos más destacados de su vida. Además, tiene un curioso vínculo con la Familia Real británica puesto que Carlos de Inglaterra jugó un papel clave en su carrera interpretativa. Cuando decidió formarse como actor se dio cuenta de que no podía pagar su formación en el National Youth Music Theatre pero la fundación The Prince's Trust le concedió una beca de mil 500 euros que le permitieron acercarse a su sueño.

Once meses después de asistir al "sí, quiero" de los duques de Sussex fue Idris Elba quien dio el "sí, quiero" a Sabrina Dhowre, que fue elegida Miss Vancouver en el 2014. Los actores, que llevaban dos años saliendo, organizaron tres días de celebración en Marrakech. El príncipe Harry y Meghan Markle no pudieron estar presentes ya que la Duquesa estaba en la recta final de su primer embarazo. A pesar de su ausencia, regalaron a los recién casados una obra del dúo de artistas conocidos como The Connor Brothers por valor de 8.000 euros que lleva por título Why fit in when you were born to stand out?(¿Por qué encajar cuando naciste para sobresalir?).

