La hija ficticia de Robin Williams en 'Mrs. Doubtfire', cuenta por primera vez que el actor le habló de su salud mental

Lisa Jakub fue una de las protagonistas de la conocida película Señora Doubtfire (Mrs. Doubtfire), en la cual Robin Williams era el protagonista. En ella, el actor intenta conseguir la custodia de sus tres hijos tras divorciarse de su mujer. Lisa, quien interpreta a la hija mayor, ha contado por primera vez durante una entrevista cómo era su relación con la estrella de Hollywood e, incluso, que fue la primera persona que le habló "con sinceridad de lo importante que es la salud mental".

Jakub, quien actualmente tiene 45 años, interpretó a Lydia Hillard, la hija mayor del personaje de Williams, Daniel Hillard, en la aclamada comedia de 1993 y tal como ella misma ha desvelado en una entrevista con Fox News Digital, se hicieron muy buenos amigos y ha querido recordar cómo el actor, fallecido en 2014, le habló de la salud mental: "Él hablaba conmigo sobre sus luchas y las cosas por las que pasó".

Los últimos días de Robin Williams y su lucha por combatir la demencia que padecía

Las conmovedoras revelaciones de la viuda de Robin Williams

Gracias a las conversaciones que mantuvieron, ha narrado que Robin fue la primera persona que no la hizo sentir diferente: "Fue la primera vez que sentí: Oh, no soy un bicho raro. No tengo que ocultar esto de mí misma. Esto es algo con lo que algunos de nosotros tenemos que lidiar". También desveló durante la entrevista, que el protagonista de Jumanji, le ayudó muchísimo cuando la expulsaron del colegio para asistir al rodaje de Papá por siempre: "Un día me vio enfadada y me preguntó qué me pasaba. Acto seguido le escribió una carta a mi director diciendo que quería que reconsideraran esta decisión y que yo solo estaba tratando de perseguir mi educación y carrera al mismo tiempo, y que por favor me apoyaran en esto".

La viuda de Robin Williams aclara los ‘malentendidos’ sobre la muerte del actor

Tras decidir abandonar el mundo de la interpretación, Lisa Jakub fundó Mission Flexible hace dos años, una organización sin fines de lucro que apoya a los veteranos que sufren de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. De hecho, durante su conversación con el presentador, desveló que Robin siempre intentaba ayudar a los más mayores profesionalmente: "Siempre hacía que los equipos de producción contrataran a veteranos locales como actores de reparto o cosas así en el set, lo cual no es algo que yo supiera cuando trabajé con él... pero también me encanta esa pequeña conexión".

El hijo de Robin Williams rinde homenaje a su padre el día de su boda

Demencia con cuerpos de Lewy: Cuando se trastoca la función cerebral

Antes de dar por finalizada la entrevista, la que fuera coprotagonista en Papá por siempre, destacó lo afortunada que se siente por haber trabajado con el intérprete Una noche en el museo: "Robin era todo lo que esperarías que fuera Robin, y es tan maravilloso recordarlo ahora... Estoy agradecida de haber estado en su presencia, de haber trabajado con él, de que haya sido tan amable conmigo. Era reflexivo y generoso. Tener a Robin y Sally, quienes nos cuidaron extraordinariamente, fue algo que no sucedió en todos los sets de filmación. Realmente fue un poco inusual sentirme tan completamente protegida y apoyada".