El emotivo encuentro de Sara Carbonero con Valeria Castro, la cantante que le ayudó en su peor momento

El pasado noviemebre, Sara Carbonero se enfrentó a uno de los momentos más complicados de su vida tras ser operada de urgencia después una revisión médica. La presentadora tuvo que permanecer entonces unos días ingresada en la Clínica Universidad de Navarra (Madrid) mientras se recuperaba, tiempo donde tuvo diferentes apoyos fundamentales como su familia, sus amigas -caso de Isabel Jiménez- o su pareja Nacho Taboada.

Además, la música fue un gran bálsamo para ella durante aquella convalecencia que se le hizo eterna, una voz que la acompañó y le hizo más llevaderas las largas jornadas en las que estuvo hospitalizada hasta que le dieron el alta. Esa mujer no es otra que Valeria Castro, la cantante de la que Sara no es solo una gran admiradora sino que también se consideran amigas. La cantante canaria actuaba el viernes en la capital de España y, como era de esperar, la periodista toledana no quiso faltar a la cita como ha hecho otras veces.

"Lista para uno de los mejores conciertos de mi vida", contaba la comunicadora de camino al recital que tuvo lugar en las llamadas Noches del Botánico, "mi festival preferido", añadía. Una vez comenzaba a sonar la música, admitía la locutora que se le había puesto la "piel de gallina" escuchando a Valeria Castro y su tema Guerrera: "Esa canción siempre será mi debilidad".

No escatimaba en elogios al señalar que la protagonista estaba "cantando de pulmón y sin microfonía", por lo que veía "enorme y poderosa" a su "niña" con ese "lujo de banda". También hubo piropos para Silvana Estrada, la cantante mexicana que también se subía al escenario esa misma tarde y que para Sara Carbonero fue "sublime, mágica y conmovedora". Como cierre, ambas artistas cantaron a dúo y así lo describía la periodista: "Las dos reinas como colofón.

Mujeres al poder".

Terminado el multitudinario concierto, se produjo el emotivo encuentro entre Valeria y Sara que ambas no dudaron en inmortalizar con un cariñoso posado ante la cámara de su móvil donde ambas aparecen abrazadas y muy sonrientes. "Te quiero", le decía la intérprete de Poquito a su amiga. "Te adoro, pequeña. Sería imposible vivir sin música. No dejéis de escucharlas, por favor", respondía la interpelada, que en ese instante iba además acompañada por unas de sus buenas amigas, la también periodista Amanda Prado.

Sobre el concierto, la propia Valeria reconocía un día después que "todavía estoy asimilando que fue algo real", dando las gracias a toda la gente que lo hizo posible, "a quienes me cuidan y arropan dentro y fuera del escenario", apuntaba con emoción. "Tener este equipo es un verdadero sueño", sentenciaba tras una velada que difícilmente olvidará.