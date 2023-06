El abrazo de Elsa Pataky y Sara Carbonero en la noche madrileña

Elsa Pataky no puede estar más feliz por su regreso a España. La actriz, de 46 años, ha vuelto a casa por motivos de trabajo y anoche coincidió con Sara Carbonero en la segunda la segunda edición de los Elle Eco Awards 2023. Al verse llamó la atención su complicidad y el sincero abrazo que se dieron. Ambas se miraban con admiración, pues las dos comparten su compromiso con el medio ambiente. Junto a ellas también se encontraba Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco y una de las mejores amigas de la periodista toledana.

Elsa estaba espectacular con un vestido naranja de la firma Arion, que forma parte de la nueva colección de Gabriela Hearst y tiene un precio de unos 3.257 euros aproximadamente. Sara, por su parte, brilló con un vestido de cristal azul de Stella McCartney, una elección muy pensada, ya que la diseñadora británica fue pionera en la confección de moda sostenible, algo que la periodista también tiene presente a la hora de crear las colecciones de su marca de ropa, Slow Love.

Hace un tiempo Elsa y Sara se convirtieron en noticia porque la primera tomó el relevo de la segunda como imagen de Women'Secret. La periodista fue elegida en 2013 por la firma de lencería y baño para celebrar su 20 aniversario. En aquel momento estaba embarazada de su primer hijo. Un año más tarde, la marca fichó a la actriz, que tiene unas medidas de infarto (86-63-89. Mide 1,61 metros y pesa 51 kg).

Mientras Elsa disfruta de una velada inolvidable, su marido, Chris Hemsworth, presentaba su nueva película, Tyler Rake 2, en El Hormiguero.

Un matrimonio de éxito

Elsa y Chris están viviendo un gran momento profesional y personal. Llevan 12 años casados y desde hace ocho viven con sus tres hijos -India Rose y los mellizos Tristan y Sasha- en un paraíso llamado Byron Bay "Mi hogar es Australia, pero sigo echando mucho de menos España y me encanta venir. A mis hijos también les encanta España, hablar español y la comida", dijo la actriz en una entrevista concedida a ¡HOLA!. También confesó que seguía tan enamorada de Chris como el primer día. "Después de 12 años de matrimonio he aprendido a ser menos cabezota… a frenar esa pasión latina y decirme: '¡Que no salga ahora!'. A relajarme y a conocer a mi marido. De su físico lo que más me gusta de mi marido es su cara. Es muy guapo y muy atractivo, y de su personalidad, su sentido del humor", aseguró.

