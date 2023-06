La 'chuleta' que Elsa Pataky le ha hecho a Chris Hemsworth para comunicarse en Madrid

Disfruta de una idílica vida en Australia, pero ahora Chris Hemsworth ha hecho las maletas para desplazarse más de 15.000 kilómetros. ¿El destino? España, país al que también está muy ligado gracias a su matrimonio con Elsa Pataky, con la que tiene tres hijos: India Rose y los mellizos Tristan y Sasha. Precisamente al lado de la actriz, con la que ha formado una bonita familia numerosa, pasa unos días en Madrid en los que disfruta de discretos planes mientras cumple con sus compromisos profesionales. Y es que en la capital presenta Tyler Rake 2, nueva película de Netflix sobre la que ha hablado en el El Hormiguero.

Nada más pisar el plató, se ha animado a hablar brevemente español. "Muy bien", ha dicho cuando Pablo Motos le ha preguntado cómo se encuentra, para luego comentar que su mujer le enseña ¡incluso se ha atrevido a imitarla! Además ha mostrado la frase que la actriz le ha escrito en la palma de la mano para poder aprendérsela: "Estoy muy feliz de estar en España". Reconoce que le resulta complicado hablar más fluido en nuestro idioma, también por la reacción de sus hijos. "Soy vergonzoso, pero cada vez que intento hablar español a los niños se ríen de mí y se niegan a dialogar. Ellos son bilingües y les gusta que yo quede mal a la hora de hablar español", ha comentado con gran sentido del humor.

Hemsworth ha mostrado la parte más desconocida de las giras promocionales: los constantes viajes a diferentes puntos del mapa para presentar las películas. "Salí de Australia hace una semana, fui a Los Ángeles, Madrid, luego Berlín, Nueva York...", ha detallado. Reconoce que no sabé "ni qué hora es", y a la vez considera que esa "es la mejor forma de llevarlo". Y es que para el actor, el truco para no tener jet lag y adaptarse a los nuevos ritmos es "no saber qué hora es en casa". También rodajes como el de Tyler Rake 2 los define como agotadores y explica que le resulta difícil volver a casa y desconectar en familia.

El actor ha compartido una divertida anécdota que le ocurrió en el colegio de su hija. En el centro organizaban una carrera de padres en la que no pensaba participar por una lesión. Sin embargo, India le dijo que tenía que participar y ganar porque todo el mundo esperaba que venciera al ser Thor. "Gané y luego estuve dos semanas casi sin poder andar, pero mereció la pena", ha recordado. Además, ha comentado que sus hijos son imparables: "Son unos salvajes y estamos todo el rato por el suelo, son muy divertidos".

La aclaración a su supuesta retirada y su cambio de vida

El actor no deja de encadenar proyectos aunque a finales de 2022 se especuló con una posible retirada del cine tras descubrir que es portador de un gen que aumenta su posibilidad de padecer alzheimer. Al poco de hacer públicos estos resultados en Sin límites, documental de National Geographic, explicó que quería centrarse en su familia, pero ambas situaciones no tenían conexión. "Se hizo pública esa predisposición que asumí como un recordatorio para hacer todo lo posible por evitarlo. En esa promoción yo hablaba de tomarme un descanso y relacionaron las dos cosas, que perdía la memoria y me jubilaba, pero ninguna es cierta", ha aclarado.

Participar en la citada serie documental en la que se enfrenta a desafíos mentales y físicos ha cambiado su forma de pensar. "Lo más importante es tener una actitud optimista, positiva, empática... Vivir la vida con positividad, querer a tu familia, no cerrarte de mente, sonreír y ser parte de lo que está a tu alrededor.. Eso nos va a dar la mayor longevidad y el mejor disfrute", ha asegurado. Añade que la parte mental, la nutrición y el movimiento son los pilares de su salud y los tres son necesarios, importantes y complementarios.

Su historia de amor, ¡con una profesora como celestina!

Hemsworth conoció a Pataky cuando ambos vivían en Los Ángeles por su carrera. Pero en su caso no fue un rodaje o una fiesta de la industria lo que provocó que sus miradas se cruzaran a finales de 2009, sino una profesora de dicción. Los dos recurrían a la misma profesional para ayudarles con sus acentos y fue la docente quien ejerció de celestina al creer que sus alumnos se iban a llevar muy bien y los animó a darse una oportunidad. No se equivocaba ya que un año después contrajeron matrimonio en Indonesia del que fue testigo la revista ¡HOLA!

