El problema de salud de Terelu Campos tras su Semana Santa más triste

La Semana Santa ha sido triste y complicada para Terelu Campos. La delicada salud de María Teresa Campos, de 81 años, ha impedido que viaje a su Málaga natal para ver las procesiones y esta ausencia no ha sido fácil de gestionar para su primogénita, quien ha estado acompañada de su hija Alejandra Rubio y de otros familiares y amigos que no han soltado su mano. La presentadora reconoce que no vivir esta tradición al lado de su madre ha sido más duro de lo que creía y además ha tenido un problema de salud al regresar a Madrid.

La propia Terelu ha escrito en Lecturas que al volver a casa tuvo que acudir al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por un dolor en las rodillas que ya sintió cuando se arrodilló ante la Virgen de la Salud el Domingo de Ramos. En este centro (el mismo donde se sometió a una doble mastectomía en 2018) le sacaron varias jeringuillas de líquido de la rodilla derecha y ha dado las gracias al doctor Ferrer, traumatólogo, por la ayuda incondicional. Además de este problema padece estrés emocional.

No están siendo unos meses fáciles para la familia Campos. Antes de las fiestas de Pascua decía muy emocionada que " ya nada es igual ni volverá a serlo nunca" mientras que su hermana mayor comentaba que tenía el corazón roto en mil pedazos porque la persona más importante de su vida no va estar "nunca más en su Semana Santa malagueña". María Teresa permanece centrada en su salud, alejada de las pantallas en la tranquilidad de su hogar. Según su nieta Alejandra se encuentra "bien", pero "toca cuidarla, quererla mucho, apoyarla, darle cariño y consentirla".

Una nueva ilusión

En medio de esta etapa, Terelu también ha recibido una buena noticia: su hija vuelve a estar ilusionada tras romper en enero con Carlos Agüera. Alejandra, que colabora los fines de semana en el programa Fiesta, ha sido fotografiada en actitud cariñosa con Carles Aleñá, futbolista del Getafe. "No tengo mucho que decir, no puedo decir que tenga una relación porque tampoco se me ha manifestado, así como tal", decía cautelosa su madre, que solo ha coincidido con el jugador una vez. "Este chico es un deportista comprometido y preocupado por su trabajo y porque nadie de su exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión”, añadía. "Tanto el padre de mi hija como yo hemos educado a nuestra hija en respeto. Pueden estar bastante unidos en el respeto de la profesión tanto de uno como otro”, apuntaba.