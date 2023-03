Las lágrimas de Terelu Campos al recordar a Laura Valenzuela

Terelu Campos no ha podido evitar emocionarse al anunciar el fallecimiento de Laura Valenzuela. "Finalmente, después de unos días luchando en el Hospital de la Princesa ha muerto a los 92 años", ha dicho la presentadora en Sálvame, donde no ha podido contener las lágrimas porque es muy amiga de su hija, Lara Dibildos. "Me cuesta mucho", ha añadido mirando hacia el cielo. Hace unos días que la hija de María Teresa Campos confesó que había hablado con su amiga y que esta le había dicho que madre estaba luchando con el nuevo tratamiento: "Una madre es una madre, tenga la edad que tenga", ha dicho la comunicadora. Además, la hermana de Carmen Borrgo ha recordado a los espectadores que se ha ido un referente de la televisión de nuestro país porque forma parte de la historia de España y que está agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir muchos momentos junto a ella.

El gran vacío que deja Laura Valenzuela en su única hija, Lara Dibildos, y sus dos nietos

La presentadora ha confesado que Lara le dijo que "se moría de pena" de ver a su madre así y además ha comentado que no solo compartió con Valenzuela momentos profesionales sino también familiares. "Laura entendió, como contásteis el otro día, que era el momento de retirarse y estar tranquila, disfrutar de sus nietos, a los que adora. Su hija entendió también que su manera de ayudarla era irse con ella, vivir con ella, hacer dos viviendas cada una con su independencia pero juntas porque tenían esa posibildad", ha dicho Terelu muy emocionada. Campos también ha revelado que la hija de la mítica comunicadora ha estado junto a ella en todo momento y la ha estado cuidando hasta su fallecimiento.

"Lara ha pasado por momentos muy difíciles y yo soy consciente de ello desde hace muchos años. Ella ha sufrido mucho como hija porque ha visto su deterioro", ha dicho Terelu, que además ha recordado unas palabras que dijo Manuel Velasco sobre su madre, Concha Velasco, sobre la grandiosidad que fueron en su día y cómo no se puede hacer nada con el paso del tiempo. "Aunque hayan sido unas grandes en su vida profesional, nosotros como hijos no podemos evitarles la vejez", ha añadido la presentadora entre lágrimas, que ha pedido a su compañera María Patiño que continuara con el programa. "Yo no puedo seguir", ha confesado.

La carrera de presentadora y actriz por la que recordaremos a Laura Valenzuela

Laura Valenzuela ha fallecido este viernes 17 de marzo en el hospital de La Princesa en Madrid, donde estaba ingresada desde hace unos días. Su hija Lara Dibildos, que fue su gran apoyo desde que en 2012 tomara la decisión de alejarse del foco público, y el resto de su familia estaban con ella. La presentadora, que había celebrado su aniversario a mediados del pasado mes de febrero, vivía con la actriz desde hace unos meses y llevaba una vida tranquila, volcada en su familia.