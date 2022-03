La princesa lleva desde mayo en Sudáfrica Alberto de Mónaco responde a los rumores sobre su matrimonio con Charlene: 'No se fue enfadada, no se exilió' El monarca ha concedido una inusual entrevista en la que responde a las especulaciones en torno a su relación y a la enfermedad de su esposa

Alberto de Mónaco ha concedido una entrevista a la revista People para poner fin a los rumores sobre su matrimonio con Charlene, tras la prolongada estancia de la princesa en Sudáfrica donde se recupera desde el pasado mes de mayo de una severa infección de oídos, nariz y garganta. "¡No se fue de Mónaco enfadada!", ha declarado el soberano monegasco en la citada publicación. Es inusual que un monarca recurra a esta vía para desmentir las especulaciones acerca de su vida privada y no lo haga a través de un comunicado público que suele ser lo más habitual en estos casos. "No se fue porque estuviera enfadada conmigo o con cualquier otra persona. Iba a viajar a Sudáfrica para reevaluar el trabajo de su Fundación allí y tomarse un tiempo libre con su hermano y algunos amigos", ha añadido Alberto de Mónaco.

Desde que en mayo estuvo en su país natal recorriendo el safari de KwaZulu-Natal para promover el fin de la caza furtiva de rinocerontes mediante la fundación que lleva su nombre, la princesa Charlene no ha podido regresar a Mónaco a causa de su enfermedad. Todo empezó cuando se sometió a una intervención en la boca: la elevación del seno maxilar, un procedimiento habitual previo a la colocación de un implante. Esta operación tuvo lugar antes del viaje a Sudáfrica y no fue consciente de que tenía una grave infección hasta que comenzó a sufrir un fortísimo dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista ya en el país africano. Charlene se ha visto obligada a pasar dos veces más por quirófano para intentar solventar esta dolencia. Una fue a finales de junio y otra el pasado 13 de agosto. "Se suponía que solo iba a estar allí una semana, un máximo de diez dias, pero surgieron complicaciones médicas debido a la infección que sufre", ha continuado explicando el soberano monegcasco. "Ella no se exilió. Fue solamente un problema médico que debía tratarse", ha insistido.

Alberto de Mónaco cree que "debería haber abordado" antes los rumores sobre su matrimonio, "pero estaba concentrado en cuidar a los niños", ha dicho. Además, "pensé que probablemente desaparecerían. Sabes que si intentas responder todo lo que sale, estás constantemente (respondiendo), estás perdiendo el tiempo".

Sin embargo, el paso del tiempo ha jugado en su contra y el soberano ha decidido responder a las especulaciones entorno a su relación y a la enfermedad de su esposa porque, según ha declarado, esta situación también está pasando factura a la princesa Charlene. "Por supuesto que la afecta a ella, por supuesto que me afecta a mí. Malinterpretar las cosas siempre es perjudicial... Somos un blanco fácil, fácil de atacar, porque estamos en el punto de mira".

Las declaraciones de Alberto de Mónaco llegan semanas después de su viaje a Sudáfrica con los príncipes Jacques y Gabriella, de seis años. El soberano monegasco pudo reencontrarse con la princesa Charlene y esta compartió su felicidad con todos sus seguidores. "Estoy muy emocionada de tener a mi familia de vuelta conmigo", aseguró la Princesa junto a unas entrañables imágenes. Tras este momento de alegría, Charlene tuvo que ser ingresada de nuevo por un desmayo.

Alberto de Mónaco y toda la familia intentan llevar esta situación de manera positiva y concentrarse en la recuperación de la Princesa. Recientemente, también en la revista People, el soberano monegasco se mostraba esperanzado con el regreso de Charlene al Principado. "Ella dijo en broma que está lista para ser polizón en un barco para regresar a Europa", declaró, aunque insistió en que la última palabra la tenían los médicos. Como ya dijo la propia Charlene en una entrevista concedida al canal News24 todavía no puede salir de Sudáfrica porque no puede montar en avión. "La presión de los oídos no se igualaría por lo que no podría soportar un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura", explicó.

A la espera de su ansiado regreso, el príncipe Alberto sigue su vida normal en el Principado y goza de la compañía de sus hijos hijos Jacques y Gabriella, que ya han vuelto al colegio. Los mellizos, que el próximo mes de diciembre cumplirán 7 años, acaban de comenzar las clases en el colegio público Stella, situado en el distrito de Condamine, cerca de Palacio.

