El esperado reencuentro de Charlene con Alberto de Mónaco y sus hijos después de tres meses separados

El ansiado reencuentro de la princesa Charlene de Mónaco con su familia por fin se ha producido. Después de meses de su prolongada estancia en Sudáfrica a causa de una grave infección de oído, nariz y garganta por la que tuvo que ser operada, la deportista sudafricana se ha reunido con su marido, Alberto de Mónaco, y sus dos hijos. "Estoy muy emocionada de tener a mi familia de vuelta conmigo", asegura la Princesa junto a unas entrañables imágenes en las que posa junto a su marido y sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella, de seis años, y acompaña la imagen con un corazón. " (¡¡¡Gabriella decidió cortarse el pelo !!!)", apunta con gracia sobre el nuevo look de su hija. "Lo siento, mi Bella, hice todo lo posible por arreglarlo", confiesa ante la que ha sido la última ocurrencia de la pequeña de cortarse ella misma el flequillo.

El reencuentro con su marido y sus hijos ha sido un motivo de inmensa felicidad para la Princesa tras una complicada etapa en la que durante tres meses se ha mantenido en contacto permanente con ellos a través del teléfono y videollamadas. Tal y como informaron fuentes oficiales, su familia ha podido viajar a Suáfrica para reunirse con ella durante su período de recuperación. En las imágenes Charlene, sin poder ocultar la felicidad de volver a abrazar a sus hijos, aparece vestida con un look verde militar y en permanente cotacto con sus dos hijos, Jacques, que luce un look a juego con su madre de sudadera de camuflaje, mientas Gabriella lleva un vestido morado con volantes, a los que rodea con sus brazos en cada instantánea. Los pequeños parecen disfrutar de la sesión de fotos con sus padres y en algunas imágenes aparecen incluso subidos a un árbol y haciendo travesuras propias de su edad.

Atrás quedan los meses de angustia que sufrió a causa de la grave infección de la que fue intervenida el pasado 13 de agosto y que resultó un éxito. El príncipe Alberto de Mónaco confirmó que "la operación había salido bien. La princesa Charlene está descansando y nuestros pensamientos están con ella", rezaba el comunicado difundido por el Palacio monegasco. Un gesto de Alberto de Mónaco que recuerda al que tuvo la Princesa cuando quiso ser ella la que explicase los motivos de su larga estancia en Sudáfrica tras contraer la enfermedad. Cabe recordar que el origen de este problema de salud fue una intervención bucal para la colocación de un implante. Tras este procedemiento viajó al país que la vio nacer y fue allí donde comenzó a tener un fortísimo dolor de oídos que la hizo precisar de ayuda médica.

Desde el pasado mes de mayo, cuando participó en una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes, Charlene no ha podido salir de Sudáfrica al no poder montar en avión. "La presión de los oídos no se igualaría por lo que no podría soportar un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura", explicaba en el canal News24, donde hablaba abiertamente acerca de la dolencia que padece. Lo que iba a ser una estancia de aproximadamente doce días en su país se alargó de forma inevitable, impidiéndole continuar con su agenda oficial y acudir a eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, la gala de la Cruz Roja o la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio. La última vez que acudió a un acto oficial en Mónaco fue la misa de Santa Devota, celebrada el 27 de enero y su siguiente aparición pública fue en marzo en Sudáfrica, durante el funeral del rey de los zulúes.

Durante todo este periodo de convalecencia ha echado mucho de menos a su marido y a los pequeños Jacqui y Bella -así llama cariñosamente a sus niños- , quienen han estado muy pendiente de Charlene y no han dejado de mandarle todo su ánimo y energía para que se recuperase lo antes posible. "Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", decía la Princesa sobre uno de los momentos más difíciles de su estancia en su país natal.

Estas nuevas fotos vienen a demostrar que Alberto y Charlene siguen formando una familia unida. Debido a la ausencia tan prolongada de Charlene en Mónaco, no tardaron en surgir especulaciones acerca de una crisis en su matrimonio. Algunos medios de comunicación, como Ici Paris o el diario Bünte, apuntaron a una posible separación del príncipe Alberto, pero no es la primera vez que la pareja hace frente a este tipo de comentarios acerca de su vida privada. A raíz de los rumores fue la propia Charlene quien salió al paso para desmentirlos, no solo explicando los motivos de su ausencia del Principado, sino también a través de significativos gestos desde la distancia. Además de comentar lo difícil que estaba siendo para ella estar alejada de Alberto de Mónaco y de sus hijos Jacques y Gabriella, Charlene tuvo un detalle nostálgico hacia su marido y compartió una de las canciones que sonó en su enlace el 2 de julio de 2011, My Whole Heart. El mes pasado cumplieron diez años de matrimonio, pero no pudieron celebrarlo juntos. A pesar de la distancia Charlene pudo revivir las emociones del gran día gracias a la miniserie de diez capítulos que el Palacio preparó para conmemorar el aniversario.