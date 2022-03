Alberto de Mónaco y sus hijos viajarán a Sudáfrica para acompañar a Charlene tras su operación

Hace unos días Charlene de Mónaco concedía una entrevista a Sudáfrica Radio 702 en la que explicaba que se encuentra "bien" pero que aún debe someterse a otra operación. Esa nueva operación ya tiene fecha: este viernes 13 de agosto tal y como ha indicado el gabinete de prensa del soberano monegasco. En el comunicado oficial han explicado que durante la etapa de recuperación tras la cirugía de cuatro horas bajo anestesia general, contará con la compañía de su familia: "El príncipe Alberto y sus hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella se unirán a ella durante su período de recuperación". Sin duda, una gran alegría para la Princesa, quien ha reconocido que, aunque la comunicación con ellos es constante y hablan por teléfono además de hacer videollamadas, echa mucho de menos tanto a su marido como a sus niños ahora que los separan miles de kilómetros.

Desde que en mayo estuvo en su país natal recorriendo el safari de KwaZulu-Natal para promover el fin de la caza furtiva de rinocerontes mediante la fundación que lleva su nombre, la Charlene no ha podido regresar a Mónaco a causa de la "infección severa en oídos, nariz y garganta" que contrajo y de la que continúa intentando reponerse. Sin embargo, no lleva desde entonces sin ver a sus hijos y a su marido sino que los tres ya estuvieron con ella en Sudáfrica semanas atrás. Ese viaje coincidió con una celebración muy especial: el quinto cumpleaños de Aiva Grace (es la hija de Sean Wittstock, hermano pequeño de Charlene y su esposa Chantell).

Tanto Jacqui y Bella -así llama cariñosamente a sus niños- como el príncipe Alberto están muy pendientes de Charlene y no dejan de mandarle toda su energía para que se recupere a la mayor brevedad posible. "Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", decía la Princesa reconociendo además que uno de los momentos más difíciles de su estancia en el país que la vio nacer fue a comienzos de julio. No en vano, entonces cumplía diez años de matrimonio con su marido, pero no pudieron celebrarlo juntos. A pesar de la distancia pudo revivir las emociones del gran día gracias a la miniserie de diez capítulos que el Palacio preparó para conmemorar el aniversario.

El origen de su problema de salud y la fecha de su posible vuelta al Principado

El origen de la dolencia fue una intervención bucal en la que le elevaron el seno maxilar, un procedimiento habitual la colocación de un implante. Tras esto viajó a Sudáfrica, donde iba a quedarse durante doce días, y fue allí donde comenzó a sufrir un fortísimo dolor de oídos que le impide coger por el momento un vuelo de regreso a Roc Agel. Por el ritmo de su recuperación y las recomendaciones médicas, la Princesa señala octubre como el mes en el que podría volver a casa y recuperar sus rutinas en el Principado. La última vez que acudió a un acto oficial en Mónaco fue la misa de Santa Devota, celebrada el 27 de enero. Su siguiente aparición pública fue en marzo en Sudáfrica, durante el funeral del rey de los zulúes.

