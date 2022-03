Charlene y Alberto de Mónaco celebrarán su décimo aniversario con una miniserie: no te pierdas el avance La Princesa, quien recientemente reconoció que lleva un mes intentando superar su enfermedad, no podrá pasar esta fecha señalada con su marido

Loading the player...

"Su Alteza la Princesa Charlene de Mónaco está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una "infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo. La operación más reciente fue realizada ayer". Con estas palabras ha reconocido Charlene de Mónaco, en un comunicado emitido recientemente, que lleva un mes intentando superar su enfermedad. "Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece", añadía. En efecto, Alberto y Charlene cumplirán diez años casados el 1 de julio y, para marcar esta fecha especial, Palacio ha preparado una miniserie conmemorativa. Serán diez capítulos que repasarán las celebraciones de 2011, así como la vida familiar de la pareja. Días antes de su emisión -se estrenará el próximo 1 de julio a las 18:00 horas-, Charlene ha felicitado por adelantado a su marido con un pequeño avance de la miniserie. Dale al play y no te lo pierdas.

- Charlene de Mónaco reconoce en un comunicado que lleva un mes intentando superar su enfermedad

- Gianluca Vacchi comparte el primer viaje de Blu Jerusalema.... ¡que ya tiene un diente!