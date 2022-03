Charlene de Mónaco reconoce en un comunicado que lleva un mes intentando superar su enfermedad

La salud de Charlene de Mónaco no pasa por su mejor momento y así lo ha reconocido ella misma en un comunicado que ha enviado a la prensa a través de su Fundación: "Su Alteza la Princesa Charlene de Mónaco está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una "infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo. La operación más reciente fue realizada ayer". Su equipo médico ha recomendado que no viaje aún a Mónaco y que continúe su recuperación en Sudáfrica, donde se desplazó a mediados de mayo en una misión de conservación de la fauna. Allí, "tiene que someterse a más tratamientos y recuperarse", tal y como informa la propia Charlene de Mónaco en el citado comunicado. "Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece", lamenta la esposa del príncipe Alberto. "Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil. Él está siendo un apoyo increíble", continúa en el comunicado, donde destaca el papel fundamental que, aún en la distancia, juega su familia: "Mis conversaciones diarias con Alberto y con los niños me ayudan inmensamente a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos. Fue especial que mi familia me visitara en Sudáfrica y fue realmente maravilloso verles. No puedo esperar a reencontrarme con ellos".

Esta infección otorrinolaringológica, de la que informó Palacio hace poco más de un mes y que aún no ha conseguido superar, ya le impidió estar presente en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco el pasado 23 de mayo y ahora también ve frustrados sus planes de celebrar junto a su marido, el príncipe Alberto, el décimo aniversario de boda, que tiene lugar el próximo 1 de julio.

La princesa Charlene no asiste a un acto oficial del Principado desde enero, cuando estuvo en la festividad de Santa Devota con su marido y los niños. Este contratiempo retrasará aún más su vuelta a la vida institucional monegasca. El viaje que emprendió a Sudáfrica, el país que la vio nacer y crecer, a mediados de mayo tenía como objetivo afianzar su compromiso con el mundo animal y luchar contra la caza furtiva del rinoceronte, una especie que se encuentra en peligro de extinción. Antes de que la infección le obligase a ser intervenida, compartía unas impactantes imágenes en las que aparece vestida con un pantalón negro y una chaqueta verde militar rodeada de otros profesionales mientras colaboran en un rescante y ayudan a un ejemplar.

Fue el 21 de mayo cuando el propio Palacio Principesco envió un comunicado para explicar el diagnóstico de la madre de los príncipes Jacques y Gabriella de Mónaco. "De viaje por el continente africano en el marco de una misión de conservación de la fauna, S.A.S. la Princesa Charlene sufre una infección ORL que no le permite viajar. Lamentablemente, no podrá asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. S.A.S. La Princesa Charlene desea lo mejor al Automóvil Club de Mónaco, organizador del evento, así como a los pilotos y equipos implicados en esta gran competición automovilística", indicaba el comunicado, que explicaba con él su ausencia en la cita automovilística, una de las más esperadas e históricas ya que fue en 1929 cuando este circuito acogió una carrera por primera vez. En esta ocasión, sin embargo, la princesa Charlene, ha dado la última hora sobre su estado de salud a través de su propia Fundación.