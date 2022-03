¡Videollamada con mamá! La cita a distancia (y llena de significado) de Charlene de Mónaco y sus hijos

La distancia no impide que Charlene de Mónaco disfrute de sus hijos, que crecen a pasos agigantados, desde Sudáfrica, donde permanece para recuperarse de una infección otorrinolaringológica que contrajo en su país natal. Por videollamada, la Princesa y sus mellizos han hecho un plan para coser mantas para una guardería, según ha contado en una publicación para sus seguidores, donde ha añadido imágenes de la jornada. Además, ha desvelado cómo llama a sus pequeños en la intimidad: Jacqui y Bella, diminutivos de Jacques y Gabriella. En las imágenes aparece concentrada en sus hijos y también pensativa, apoyada sobre las mantas y frente al fuego, ya que en el país más meridional del continente africano es actualmente invierno.

Charlene luce en las imágenes un jersey de cuello perkins en color verde botella, dos pulseras con motivos étnicos en rojo y blanco, y unos vaqueros cómodos. Sobre la mesa en la que está trabajando se ven las diferentes telas, además de una máquina de coser y un libro con muestras de textiles. En otra de las fotografías se aprecia cómo le enseña a los niños la puerta de la guardería, llena de carteles para la protección de los elefantes o los rinocerontes, entre otras especies. La preservación de la fauna es una de las lecciones más importantes para Jacques y Gabriella, que tienen a su madre como gran ejemplo de lucha por el reino animal.

La princesa de Mónaco lleva más de un mes en Sudáfrica intentando recuperarse de la infección de oídos, nariz y garganta que contrajo durante su recorrido por un safari en KwaZulu-Natal (provincia costera de Sudáfrica). Estaba trabajando en una campaña en favor de los rinocerontes, asesinados por los cazadores furtivos para robarles sus preciados cuernos, en la que a los animales se les extirpaba de este miembro tan codiciado con la intención de salvarles la vida. Desde que contrajera la enfermedad, Charlene ha estado sometida a diferentes tratamientos e intervenciones, y los médicos que la atienden le han recomendado que no viaje. Hace algunas semanas recibió la visita de su marido y sus hijos, pero inevitablemente tuvo que pasar su décimo aniversario de boda con Alberto de Mónaco, el 1 de julio, alejada de su familia.

"Ha sido un reto para mí. Echo mucho de menos a mi marido y a mis hijos", declaraba, días después de que se cumpliera una década de su boda, al medio sudafricano News24. "Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", añadía, mostrándose más cariñosa que nunca con motivo de una fecha tan significativa para ellos. Además, desvelaba que mantenía contacto constante con sus hijos Jacques y Gabriella, tal y como muestran las nuevas imágenes que hemos visto este viernes.

