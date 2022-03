Alberto de Mónaco y sus hijos reaparecen tranquilos en Mónaco mientras Charlene se operaba en Sudáfrica

Como cada 23 de junio, este miércoles el príncipe Alberto y sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, cumplían con la tradición de inaugurar el verano de manera oficial. Poco después de que el reloj marcara las siete y media de la tarde, los tres vieron desde el balcón del Palacio Grimaldi cómo comenzaban a arder las hogueras (conocidas en el Principado como batafoegu) de la noche más mágica del año, la de San Juan. También disfrutaron de las coreografías realizadas alrededor del fuego por el Palladienne, un grupo de folclore que se encargó de animar esta velada que nuevamente ha estado marcada por las restricciones sanitarias. A la cita no pudo sumarse en esta ocasión la princesa Charlene ya que ese mismo día, tal y como indica un comunicado enviado por su fundación, era operada en Sudáfrica de una "infección severa en oídos, nariz y garganta" que contrajo el pasado mes de mayo y por la que no se le recomienda por ahora viajar a Mónaco.

-Alberto de Mónaco sopla 63 velas feliz con su familia y a punto de celebrar 16 años en el trono

-Jardineros, ecologistas... las mil y una facetas de Jacques y Gabriella de Mónaco

Durante esta velada organizada por el Saint Jean Club y el Ayuntamiento de la ciudad, los príncipes Jacques y Charlene se convirtieron en los grandes protagonistas gracias a sus gestos, sus travesuras y su curiosidad. A pesar de que ya han visto la fiesta de San Juan en varias ocasiones, a sus seis años (cumplirán siete en diciembre) no dejaron de señalar divertidos cuando algo les llamaba la atención, de charlar entre ellos y con su padre y también de saludar muy simpáticos desde el balcón a todos los monegascos que se acercaron para formar parte de esta tradición que en Mónaco se celebra intensamente. Cabe recordar que además de las hogueras (se enciende también una la noche del 24 de junio en la Place des Moulins) y de las actuaciones que animan a su alrededor, suele realizarse además una ceremonia religiosa previa en el Palacio principesco y en la iglesia de San Carlos del distrito de Moulins.

La ausencia de Charlene

La espontaneidad de Jacques y Gabriella así como los constantes gestos de cariño hacia su padre llenan al soberano de energía en momentos complicados como el que está viviendo por los problemas de salud de su mujer. La princesa Charlene, a la que no vemos en un acto oficial desde principios de año, estuvo en mayo en Sudáfrica (concretamente en KwaZulu-Natal) promoviendo el fin de la caza furtiva de rinoceronte mediante su fundación, que se creó en diciembre de 2012. Estando en su país natal contrajo "una infección ORL" que le impide viajar y por la que sigue siendo tratada. De hecho, en un nuevo comunicado han explicado este jueves que "está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos" y que "la operación más reciente fue realizada ayer". En este proceso de recuperación, las llamadas al príncipe Alberto y a sus niños son diarias y le ayudan a "mantener el ánimo". También fue un motivo de inmensa alegría para ella que los tres viajasen a Sudáfrica hace unas semanas para verla. Aquella visita, además, coincidió con el cumpleaños de Aiva Grace, sobrina de Charlene.

La enfermedad de Charlene le ha impedido estar presente en algunos actos importantes para el Principado y también va a hacer que esté lejos del príncipe Alberto el próximo 1 de julio, una fecha muy señalada puesto que es cuando cumplirán su décimo aniversario de boda. "Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece", ha indicado la princesa, añadiendo que no tienen "otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil".

Haz click para ver “El Armario de los ‘mini royals’ europeos”, un formato que desglosa al detalle las claves del estilo de los miembros más jóvenes de la realeza. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!