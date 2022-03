Charlene de Mónaco, aún en Sudáfrica, más cariñosa que nunca: 'Alberto es el pilar de mi vida'

Hace más de un mes que Charlene de Mónaco está en Sudáfrica, donde se trasladó para participar en una campaña con la intención de salvar a los rinocerontes, y se ha quedado porque tras contraer una infección otorrinolaringológica está siendo tratada y los doctores le han contraindicado viajar. En plena recuperación se ha celebrado su décimo aniversario de boda junto al príncipe Alberto, con quien se casó el 2 de julio de 2011 en una romántica ceremonia celebrada en la ciudad estado, pero ella no ha podido estar junto a su marido en una fecha tan señalada. El palacio monegasco ha compartido una miniserie de diez episodios homenajeando a la pareja y Charlene ha admitido que no ha sido nada fácil para ella estar alejada de su marido y su familia. "Ha sido un reto para mí. Echo mucho de menos a mi marido y a mis hijos", ha declarado al medio sudafricano News24. "Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", ha añadido.

El día en el que celebraban diez años de casados, Charlene publicó el primer episodio de la miniserie con el siguiente texto: "A nuestras familias, amigos y seres queridos, gracias por vuestro amor y apoyo, por la generosidad que hemos recibido durante una década de matrimonio. Con agradecimiento seguimos trabajando con nuestras fundaciones. Gracias por los regalos de aniversario, por vuestra generosidad y confianza. Con todo nuestro amor y respeto".

En mayo, Charlene estaba trabajando en una campaña para salvar a los rinocerontes. Para ello se trasladó a Thanda Safari, en KwaZulu-Natal (provincia costera de Sudáfrica) donde los majestuosos animales son asesinados y mutilados para extraerles el cuerno, muy codiciado en algunas culturas. Durante su viaje por la sabana, la Princesa contrajo una dolencia que le afecta gravemente a la oreja, nariz y garganta y que le ha obligado a pasar por el quirófano para intentar solucionarla. En una publicación de su Fundación, la mujer de Alberto de Mónaco aseguraba que estaba "siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos" y que la última operación había sido realizada el 24 de junio.

Pese a que el príncipe Alberto y sus hijos no se encuentran junto a ella, Charlene sí tiene familia en Sudáfrica. Además ha estado en permanente contacto con su marido y Jacques y Gabriella -que incluso viajaron al país africano a principios de junio- para que la animaran y apoyaran a superar este trance.

La última vez que Charlene de Mónaco asistió a un evento oficial del Principado fue el pasado mes de enero. Sin embargo, desde su ausencia, el príncipe Alberto y sus dos hijos han estado presentes en varias ocasiones importantes para la ciudad estado. Entre ellas el día de San Juan, un torneo de rugby y la carrera de Fórmula 1 celebrada en el pequeño país mediterráneo.

