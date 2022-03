Charlene de Mónaco se someterá a un nuevo tratamiento y ya tiene fecha de vuelta al Principado

Han pasado ya tres meses desde que Charlene de Mónaco salió del Principado con destino Sudáfrica para colaborar mediante la fundación que lleva su nombre con la protección de los rinocerontes en su país natal. La estancia en su país natal, sin embargo, se ha alargado más tiempo de lo esperado ya que padece una infección severa en la nariz, los oídos y la garganta que le impide regresar a casa y por la que ha tenido que ser sometida a diferentes operaciones. De este proceso de recuperación que vive lejos de su marido y sus niños se ha sincerado con Mandy Wiener en Sudáfrica Radio 702, emisora en la que la mujer de Alberto de Mónaco ha explicado que se encuentra "bien" pero que aún debe someterse a otro procedimiento médico.

Por el ritmo de su recuperación y las recomendaciones médicas, la Princesa cree que su regreso a Mónaco no tendrá lugar durante el verano. De hecho, señala octubre como el mes en el que podría volver a la normalidad y recuperar sus rutinas en el Principado. "Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre", ha indicado. Ha explicado también que en principio iba a estar en su país natal aproximadamente doce días pero su enfermedad le ha impedido seguir esos planes que tenía establecidos. "Desafortunadamente tuve un problema en mis oídos y descubrí a través de los médicos que tenía una infección bastante grave", reconoce.

En semanas anteriores, Charlene dio al canal sudafricano News24 todos los detalles de su dolencia. Según explicaba, el origen fue una intervención en la boca en la que le elevaron el seno maxilar, un procedimiento habitual previo a la colocación de un implante. Esta operación tuvo lugar antes del viaje a su país natal y no fue consciente de que tenía una grave infección hasta que comenzó a sufrir un fortísimo dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista ya en el país africano. Tras ser diagnosticada, no puede recuperarse al lado de la familia puesto que no puede montar en avión debido a su problema de salud. ¿La razón? Según ella misma expresaba, la presión de los oídos no se igualaría por lo que no podría soportar un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura.

La enfermedad de Charlene le impide seguir adelante con su agenda oficial y estar presente en actos tan destacados como el concierto de la Cruz Roja en Mónaco o la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, ceremonia en la que sí participó su marido (además de otras autoridades). La Princesa está siguiendo esta importante cita deportiva a través de la televisión tal y como ha demostrado esta misma semana al felicitar a la nadadora sudafricana Tatjana Schoenmaker por ganar el oro y batir el récord mundial en las Olimpiadas. Cabe recordar que la mujer de Alberto de Mónaco era deportista de élite y quedó en quinta posición en los Juegos Olímpicos de Sidney en el 2000 junto al equipo de natación de relevos de 4×100 metros.

La familia, muy pendiente de ella

Una de las partes más difíciles de la recuperación de Charlene es estar a miles de kilómetros de su familia ya que es el periodo más largo que ha estado lejos de ellos tal y como ella misma ha indicado. "Echo mucho de menos a mi marido y a mis hijos. Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", reconocía. Para sobrellevar la distancia, Alberto de Mónaco y los mellizos Jacques y Gabriella -cariñosamente se refiere a ellos como Jacqui y Bella- han estado viéndola en Sudáfrica y la comunicación con los tres es constante. Recientemente la Princesa compartía algunas simpáticas imágenes de las videollamadas que hace con los niños en las que les muestra cómo es ahora su día a día.

