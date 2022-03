El romántico gesto de Charlene con el que se enfrenta a las especulaciones sobre su matrimonio

Lleva en Sudáfrica cerca de tres meses, un tiempo en el que Charlene de Mónaco se ha perdido ocasiones tan significativas como su décimo aniversario de boda con el príncipe Alberto. No tardaron en surgir, causadas por esta ausencia tan prolongada, especulaciones sobre su matrimonio, comentarios que ella misma desmiente con diversos gestos en la distancia. Si hace solo unas semanas insistía en lo difícil que es para ella estar alejada de Alberto de Mónaco y de sus hijos Jacques y Gabriella, ahora un nuevo gesto nostálgico la acerca a su marido. Charlene ha compartido una de las canciones que sonó en su enlace el 2 de julio de 2011, My Whole Heart, y ha dado las gracias a su amiga por recordársela. “Mi querida amiga Alouise, gracias por recordarme nuestra canción de boda. Con todo mi corazón, gracias”, ha escrito en sus redes sociales.

Charlene de Mónaco marca su camino diez años después de su debut como princesa

¡Videollamada con mamá! La cita a distancia (y llena de significado) de Charlene de Mónaco y sus hijos

Loading the player...

La mujer de Alberto de Mónaco viajó a Sudáfrica hace más de tres meses para embarcarse en un proyecto medioambiental que tenía como objetivo la protección de los rinocerontes en su país natal. Seguramente no se imaginaba entonces que su regreso se iba a retrasar debido a un problema de salud del que se sigue recuperando. En una entrevista al canal sudafricano News24, ella misma reveló los detalles de su enfermedad y la razón por la que no se recomienda un traslado a Mónaco. Todo comenzó cuando se sometió a una intervención en la boca: la elevación del seno maxilar, procedimiento habitual previo a la colocación de un implante. Esta operación tuvo lugar antes del viaje a Sudáfrica y no fue consciente de que tenía una grave infección en la nariz, oídos y garganta hasta que comenzó a sufrir un fortísimo dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista ya en el país africano.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El viaje a Mónaco no es posible

La presión de los oídos no podría soportar un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura por lo que un vuelo hasta Mónaco de momento queda descartado, como contó. Su familia ya ha estado visitándola aunque reitera en varios momentos de la entrevista que les echa muchísimo de menos. “Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso" reconoció. Tampoco ha podido acompañar a su marido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ocasión que sin duda le habría hecho muchísima ilusión, no solo por su pasado en la natación profesional, sino porque no ha faltado a ninguna de las citas olímpicas más recientes con Alberto. Como miembro del Comité Olímpico Internacional y Presidente del Comité Olímpico monegasco, el príncipe se ha quedado unos días para animar a la delegación en las distintas competiciones

La prolongada ausencia de Charlene (se ausentó además del tradicional baile de la Cruz Roja y de la reciente gala solidaria para la lucha contra el SIDA) no ha hecho sino avivar las especulaciones de algunos medios de comunicación, como Ici Paris y Bünte, que apuntan a una posible separación del príncipe Alberto. Aunque no es la primera vez que la pareja hace frente a este tipo de rumores acerca de su vida personal, la novedad en esta ocasión es que la propia Charlene ha salido al paso para frenarlos, explicando los motivos de su ausencia del Principado.