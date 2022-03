El príncipe Alberto confirma que la operación de Charlene de Mónaco 'ha salido bien'

Charlene de Mónaco se recupera de su última operación, tal y como ha confirmado su marido, el príncipe Alberto a través de un comunicado. "La operación ha salido bien. La princesa Charlene está descansando y nuestros pensamientos están con ella", reza el escrito difundido por el Palacio Principesco. La grave infección que oído, nariz y garganta que contrajo el pasado mes de mayo ha provocado que la mujer de Alberto de Mónaco sea operada este 13 de agosto en Sudáfrica, una intervención de cuatro horas con anestesia general tras la cual ha sido su esposo en primera persona el que ha informado sobre el éxito de la cirugía. Este gesto del Prícipe recuerda al que tuvo la Princesa cuando quiso ser ella la que explicase los motivos de su prolongada estancia en Sudáfrica tras contraer la enfermedad. Cabe recordar que el origen de este problema de salud fue una intervención bucal en la que le elevaron el seno maxilar, un procedimiento habitual la colocación de un implante. Tras esto viajó al país que la vio nacer y fue allí donde comenzó a tener un fortísimo dolor de oídos que la hizo buscar ayuda médica.

Desde el mes de mayo, cuando participó en una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes, Charlene no ha podido salir de Sudáfrica porque no puede montar en avión. "La presión de los oídos no se igualaría por lo que no podría soportar un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura", explicaba en el canal News24, donde hablaba abiertamente acerca de la dolencia que padece. A pesar de la distancia que la separa de su familia, tras su última intervención quirúrgica tendrá cerca al príncipe Alberto y a los mellizos Jacques y Gabriella. Tal y como informaban fuentes oficiales, los tres "se unirán a ella durante su período de recuperación". Sin duda serán todo un estímulo y una gran alegría para la Princesa en esta complicada etapa en la que se mantiene en contacto constante con ellos por teléfono y videollamadas.

Después de estos días en familia no se prevé que Charlene viaje con ellos al Principado. Ella misma contaba días atrás que, basándose en las recomendaciones médicas, su regreso a Mónaco no tendrá lugar durante lo que queda de verano sino una vez que la etapa estival haya finalizado. "Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre", indicaba la Princesa, cuyos planes han cambiado drásticamente en los últimos meses. Lo que iba a ser una estancia de aproximadamente doce días en Sudáfrica se ha alargado, impidiéndole de esta manera seguir con su agenda oficial y acudir a eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, la gala de la Cruz Roja o la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En estos tres meses que lleva en Sudáfrica Charlene, los rumores de una posible crisis en su matrimonio han sonado en varias ocasiones. Sin embargo, ha sido el propio Alberto de Mónaco quien ha querio dar la última hora sobre su salud tras la operación y la Princesa ha dejado claro que su matrimonio no atraviesa una mala etapa sino que la distancia es forzosa y no voluntaria. "Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", indicaba. Además, aunque pasó su décimo aniversario de boda lejos de su marido, demostró lo presente que sigue teniendo el gran día compartiendo una de las canciones que sonó en su enlace el 2 de julio de 2011, My Whole Heart.