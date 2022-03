Su hijo Alexandre acaba de cumplir 18 años Las incendiarias declaraciones de Nicole Coste, madre del hijo de Alberto de Mónaco, sobre Charlene: 'He vivido cosas que me han impactado' En su primera entrevista en 15 años, la exazafata togolesa habla de su experiencia con la Princesa

Nicole Coste ha roto su silencio 16 años después de aquella entrevista en Paris Match en la que revelaba que Alberto de Mónaco era el padre de su hijo Alexandre, de tres años. El Príncipe, que entonces ya era padre de Jazmin Grace Grimaldi, fruto de su romance con la estadounidense Tamara Rotolo, reconoció esta nueva paternidad. Ahora, cuando Alexandre acaba de cumplir la mayoría de edad, Coste ha hablado para la misma revista de lo feliz que le hace que padre e hijo tengan una excelente relación y de que el joven esté integrado en la familia principesca, a pesar de que por ley no ocupa ningún puesto en la línea sucesoria. En medio de los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Alberto y Charlene de Mónaco, que en estos momentos se recupera en Sudáfrica de una complicada infección en la garganta, la nariz y los oídos, ha sido inevitable que el nombre de la Princesa surgiera durante la entrevisa y Nicole Coste no ha esquivado el tema.

La que fuera azafata de Air France ha afirmado que se trata de un asunto que no puede evitar ya que son muy frecuentes las comparaciones entre ambas, algo que, insiste, no le gusta ya que considera que nunca se ha mostrado como su enemiga. Incluso ha ido más allá: "Teniendo en cuenta nuestros respectivos lazos con el Príncipe deberíamos apoyarnos cordialmente. En nuestra situación la diplomacia debe imponerse". A pesar de esta entente cordiale por la que apuesta Nicole, hubo un hecho que afectó directamente a su hijo y que marcó inevitablemente su opinión sobre Charlene de Mónaco. "He vivido cosas que me han alertado e impactado", ha asegurado.

Sucedió durante el tiempo en el que Alberto de Mónaco y la exnadadora estaban comprometidos. "Ella, por ejemplo, cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre y le instaló en el ala de los empleados", ha contado Nicole, aún dolida, ya que, ha asegurado que, como madre, no tiene palabras para describir este comportamiento. No obstante, exceptuando este incidente, en la entrevista ha insistido en que Alberto siempre ha asumido su papel de padre y que el hecho de que Estefanía de Mónaco sea la madrina de su hijo le ha hecho estar segura de que Alexandre siempre tendrá su lugar en la familia. El joven mantiene una excelente relación con su hermana mayor Jazmin Grace, que estuvo en su 18º cumpleaños hace tan solo unos días, y también disfruta siempre que puede de los benjamines, Jacques y Gabriella.

Estas declaraciones de Nicole Coste llegan en un momento en el que el matrimonio de Alberto y Charlene de Mónaco está en el ojo del huracán. La Princesa no puede abandonar Sudáfrica debido a que la infección otorrinolaringológica que se está tratando le impide volar y, aunque su marido y su hijos la fueron a visitar hace una semana protagonizando un emotivo reencuentro, no han logrado acabar del todo con los rumores de crisis que tanto se han afanado en desmentir. El Príncipe ha retomado su agenda institucional y los niños están a pocos días de volver al colegio. Mientras tanto, el regreso de Charlene no se espera hasta finales de octubre, según ella misma ha previsto.

