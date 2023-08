La reacción de Patricia Pardo tras conocer que le han robado el coche

A Patricia Pardo le robaron el coche en la puerta de su casa a finales de 2022, un suceso muy desagradable que la periodista gallega, de 39 años, ha vuelto a recordar en El programa del verano. "Cuando me entero de que me han robado el coche, esto que voy a contar es un poco escatológico, pero me da igual, yo me destrozo las uñas de los pies dándole patadas a un árbol. Así soy yo. Qué le vamos a hacer, no soy muy fina", ha explicado ante sus compañeros. "Ansiedad se llama, pura y dura", le ha respondido la psicóloga Rocío Ramos-Paul. "Ansiedad", ha reconocido Patricia. "Pero por la tarde, si me hubiesen grabado como a Jenni Hermoso, yo estaba descojonándome de la risa con mi familia. ¿Por qué? Pues porque tengo una familia, tengo dos niñas y estoy feliz igualmente", ha añadido.

La comunicadora se ha puesto de ejemplo para defender a Jenni Hermoso de las últimas imágenes en las que aparece en el autobús de la selección española hablando abiertamente del beso que Luis Rubiales le dio en la boca. Para hacer más claro este símil, Patricia ha argumentado que si horas después del robo le hubieran dado un premio mundial se habría mostrado todavía más feliz. "¿No tienes derecho a celebrar la vida? ¿A celebrar un éxito que te ha costado tanto conseguir con todas tus compañeras? ¿Desvirtúa lo más mínimo el hecho en sí? En absoluto", ha defendido.

No es la primera vez que Patricia comparte detalles de su vida privada en la mesa de actualidad de su programa. Hace tres años, la periodista reveló el miedo que había pasado tras presenciar un robo. "Yo vi un alunizaje en un bar, en la puerta de Telecinco, y empecé a correr como una loca hasta llegar a los vigilantes de seguridad", recordó.

El dulce momento de Patricia Pardo

La periodista se casó el 29 de julio de 2022 con Christian Gálvez y ahora espera su primer hijo con él. El bebé del matrimonio es un niño y su nacimiento está previsto para enero de 2024. "La verdad que llevo muy bien el embarazo, igual que con las dos niñas. A ver qué tal se porta ahora con los madrugones, pero muy bien, muy contentos", declaró Patricia con una gran sonrisa. Además, aseguró que su marido se está portando de maravilla con ella. "Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía, estamos muy bien, muy tranquilos y muy felices"

