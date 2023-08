Patricia Pardo habla por primera vez de su embarazo y confirma si será niño o niña

Este lunes 28 de agosto Patricia Pardo ha vuelto al trabajo. Su regreso ha creado mucha expectación porque era la primera vez que aparecía en público tras anunciar que estaba embarazada de Christian Gálvez, con quién se casó en secreto hace ya un año. Aunque suele ser muy discreta en todo lo referido a su vida personal, la periodista gallega ha dado más detalles del bebé que está en camino. “Es un niño. Si Dios quiere llegará a principios de enero”.

Al principio del programa, la periodista ya dio una pista del género de su retoño. “Sois todos chicos menos yo”, comentaba cuando se reunía en la mesa de actualidad con varios comentaristas deportivos para tratar la polémica de Luis Rubiales. Además, confesaba que había pasado un verano muy tranquilo desconectado de la actualidad social y la información.

Aunque lo más importante es que el bebé nazca sano, a Patricia le ha hecho mucha ilusión que sea un chico. Hay que recordar que la presentadora ya es madre de dos niñas, Aurora y Sofía, de siete y cuatro años respectivamente, nacidas de su anterior matrimonio con Francisco Márquez. “Yo quería un niño y sus hermanitas también”.

Así hablaba de la maternidad Patricia Pardo antes de confirmar su embarazo

Eso sí no todo está siendo idílico, la comunicadora ha explicado que en su hogar se ha abierto un gran debate por el nombre del bebé. “Tenemos una pequeña disputa porque a cada uno le gusta uno diferente”. Lo que tiene claro es que el deseo de sus hijas de llamarlo Carlos no se va a hacer realidad. “Siempre han dicho que querían que fuese Carlos, pero no va a poder ser. Lo siento hijas no lo veo”.

Sus compañeros de plató le han dado la enhorabuena y han bromeado sobre el hecho de que ninguno se hubiese dado cuenta de que la comunicadora estaba en estado de buena esperanza. Algo que Patricia se ha tomado con mucho humor. “Yo creo que alguno lo sospechaba, pero como sabéis que tengo mucho genio no se atrevía a preguntar nada”. Patricia también ha presumido de curvas premamá, ya que su barriguita es más que incipiente. “Estoy más gordita que en los embarazos anteriores, pero lo llevo estupendamente bien".

Nueva etapa profesional y el apoyo incondicional de Christian Gálvez

El embarazo de Patricia Pardo coincide con una época de cambios en la parrilla de Mediaset. Tras la inesperada cancelación de Sálvame, Ana Rosa Quintana tomará las riendas de las tardes de Telecinco con el espacio de entretenimiento e información TardeAR, abandonando así la tertuliana matinal que durante casi dos décadas ha sido su segundo hogar. Ahora los grandes protagonistas de la mañana serán Joaquín Prat y la propia periodista gallega en el programa Vamos a Ver.

Patricia Pardo reaparece tras el anuncio de su embarazo y boda secreta con Christian Gálvez

Aunque la comunicadora de Santiago tiene una vasta experiencia frente a las cámaras, el reto de tomar el relevo a un rostro tan veterano y popular como Ana Rosa Quintana puede causar mucho vértigo. Para calmar los nervios este fin de semana Christian Gálvez le mandó un precioso mensaje de ánimo y optimismo a través de sus perfiles públicos. “Ganas de disfrutarte en tu vuelta al cole”, escribió. Unas tiernas palabras de cariño que demuestran el gran equipo que ambos han formado.