Así hablaba de la maternidad Patricia Pardo antes de confirmar su embarazo

Patricia Pardo y Christian Gálvez anunciaron el pasado 29 de julio que iban a ser padres y que llevaban un año casados. Tras este sorprendente anuncio, la pareja desapareció de la pequeña pantalla para disfrutar del verano en Galicia, tierra natal de la periodista. Desde entonces, apenas se han dejado ver en público y no han hecho más declaraciones sobre su próxima paternidad. Pero el pasado 25 de julio, días antes de anunciar su embarazo y poner rumbo al norte, Patricia concedidó una entrevista a Outdoor en la que hablaba de su vida como mamá de dos niñas, Aurora (2015) y Sofía (2018), nacidas durante su matrimonio con el policía gaditano Francisco Márquez. "Concilar es no dormir, básicamente", declaró entre risas.

En aquel momento, sus palabras pasaron desapercibidas porque no se sabía que estaba embarazada. Sin embargo, ahora adquieren una mayor relevancia, pues parece que la periodista ya estaba avanzando cómo iba a ser su nueva vida con un bebé en casa. "Cuando tienes hijos y tienes un trabajo que te exige madrugar, a lo mejor una persona que no tiene hijos llega a su casa y se duerme una siesta, pero yo no siempre puedo hacer eso. Tienes que quitar tiempo a tu descanso. Yo prefiero estar con mis niñas o hacer cosas con ellas que estar en casa. Sí que es verdad que es difícil la conciliación, pero la tele no es un mundo aparte que te impida estar más cerca de tus hijos", añadió.

Para la periodista, de 39 años, tener un hijo es una decisión muy importante que no se puede tomar a la ligera. "Hay que tomar decisiones porque nunca es un buen momento para ser madre, nunca, jamás. En la vida de una mujer siempre te resta por algún lado y creo que es una decisión que cuando tomas tienes que asumirlo con fortaleza, con seguridad porque al final siempre buscas recursos y siempre aparecen", afirmó.

Patricia se ha despertado durante años a las cuatro de la mañana para entrar a trabajar en Telecinco, algo que va a cambiar a partir de septiembre, ya que trabajará por las tardes en el nuevo programa de Ana Rosa. Los madrugones, según contó, le han permitido tener las tardes libres para disfrutar de sus hijas. "Ellas siempre me dicen que nunca las llevo al cole y yo las digo que por lo menos las puedo ir a recoger todos los días, que no todos los papás y las mamás lo pueden hacer, pero es muy difícil conciliar, es un tema que tenemos que abordar como política en el futuro".

Sobre sus niñas dijo que saben que su "mamá trabaja en la tele contando noticias y que por las tardes estudia una escaleta para hacerlo bien al día siguiente". También desveló qué era lo que más les llamaba la atención de su trabajo. "Lo que no entienden es que vayamos a un sitio y alguien me pida una foto. Mi hija mayor me ha llegado a decir que si les dan dinero a las personas que me piden fotos". Aunque sus hijas son todavía muy pequeñas y un día quieren ser "veterinarias" y otros "Rosalía", Patricia cree que una de ellas podría seguir sus pasos. "Es bastante dicharachera. Sí que la veo en medios de comunicación".

Por último, la periodista confesó cómo lleva que su vida privada sea noticia. "Llega un momento en el que te acostumbras", reconoció. Pero lo pasó bastante mal cuando su relación con Christian Gálvez saltó a la prensa. "Como fue de una manera tan abrupta no supe gestionarlo al principio. Lo vas gestionando con el tiempo. Sobre todo me cuesta por mis niñas, porque tengo dos niñas pequeñas y ellas no lo entienden. Ahora lo entienden mucho más, pero es una cosa que es complicada de llevar", manifestó.

