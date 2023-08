Patricia Pardo reaparece tras el anuncio de su embarazo y boda secreta con Christian Gálvez

Es un verano especial para Patricia Pardo y Christian Gálvez. La feliz pareja espera su primer hijo en común, una noticia que ambos comunicaron hace cinco días coincidiendo con su primer aniversario de boda, una ceremonia secreta que se celebró en Madrid en la más estricta intimidad y de la que no se conocía ningún detalle hasta entonces. Los presentadores encaran una nueva y emocionante etapa de la mano del "lucero" que la vida les ha colocado en su "campo de estrellas", como ellos mismos han expresado, y que llegará para acompañar a sus hermanas mayores, Aurora (2015) y Sofía (2018), nacidas durante el matrimonio de la futura mamá con el policía gaditano Francisco Márquez. Ahora, pasada casi una semana de la buena nueva, la periodista gallega ha reaparecido con una gran sonrisa y exultante.

Desde que Patricia y Christian, que reconocen estar profundamente "enamorados y felices", compartieran la noticia de su 'sí, quiero' y del bebé que viene en camino, la comunicadora de Santiago de Compostela no se había vuelto a pronunciar en su perfil social. Ha sido este jueves cuando ha reaparecido para compartir con sus más de cien mil admiradores el "día precioso" que ha vivido. Radiante y visiblemente entusiasmada, la esposa de Gálvez ha contado que ha visitado un plató de la televisión gallega, donde ha concedido una entrevista de la que, por el momento, no ha trascendido su contenido. "No podemos contar qué será, será... Pero me voy feliz de conocerte. Sin filtros y con amor", ha señalado Estíbaliz Veiga, la presentadora que ha conducido el coloquio.

No es de extrañar que Patricia haya elegido la cadena de su tierra natal para conceder esta esperada entrevista, pues tanto para ella como para su marido Galicia tiene un gran valor sentimental y desde que iniciaron su romance han hecho multitud de visitas. La primera vez que fueron vistos paseando por sus calles fue a finales de marzo de 2022, cuando la comunicadora enseñó a Gálvez sus orígenes y le presentó a su familia. Desde entonces, la capital se ha convertido en un refugio para ambos. Es por ello que este regreso a la pequeña pantalla de este modo no resulta sorpresivo, una charla que, en sus propias palabras, ha estado marcada por "el respeto, la empatía y la comprensión que habéis demostrado": "Cuando te sientes querida, respetada y la complicidad nace desde la primera pregunta", ha señalado Patricia.

De esta visita al plató se ha llevado, además del cariño de los trabajadores del programa, un obsequio tradicional: una pandereta con la que se ha fotografiado con gesto de alegría e "inmensa gratitud". "Cuando la vida te conecta a personas que son regalos para el alma solo se puede estar agradecida", ha dicho junto a la instantánea, en la que aparece sujetando el instrumento al tiempo que mira a cámara con una sonrisa. Por su parte, Estíbaliz ha replicado a su invitada con un mensaje de lo más emotivo y cargado de significado que explica dicho regalo: "Y de repente, ¡se hizo la luz! Una de las maravillas de nuestra profesión es encontrarte con otras mujeres que, en menos de un golpe de pandereta, llenan de luz natural el plató de la vida", ha escrito.

El que fuera presentador de Pasapalabra, que no oculta la admiración que siente por su mujer, también ha reaccionado a la fotografía, bajo la que ha escrito "belleza". Ambos están exprimiendo al máximo la época estival, con el aliciente de que en septiembre, mes que comenzará soplando las velas de su 40º cumpleaños, Patricia iniciará una nueva etapa en Mediaset. Junto a su compañero Joaquín Prat, se pondrá al frente del nuevo programa Vamos a ver.

