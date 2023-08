Patricia Pardo y Christian Gálvez eligen Galicia para abrir un nuevo capítulo en su historia de amor

Patricia Pardo y Christian Gálvez han 'desaparecido' de la pequeña pantalla tras anunciar que van a ser padres y que llevan un año casados. La pareja tiene por delante un mes de agosto para recargar pilas y preparar la llegada de su primer hijo en común, un bebé que se convertirá en el juguete perfecto para sus hermanas mayores, Aurora (2015) y Sofía (2018), nacidas durante el matrimonio de la periodista gallega y el policía gaditano Francisco Márquez.

Galicia podría haber sido el destino elegido por los presentadores para disfrutar del verano. Desde que comenzaron su relación, la pareja ha visitado en multitud de ocasiones la tierra natal de la comunicadora. La primera vez que lo hicieron fue a finales de marzo de 2022. Patricia aprovechó aquella escapada para enseñarle a Christian sus orígenes y presentarle a toda su familia, sus padres, Manuel y Josefina, a la que sus seres queridos llaman Finuca de manera cariñosa, su hermana, Tamara, su cuñado, Manel, y sus dos sobrinos, Manuel y Marina.

Los presentadores recorrieron juntos Santiago de Compostela, la ciudad que vio nacer a Patricia hace 39 años, y se alojaron en su exclusivo parador, situado en la plaza del Obradoiro con vistas a la catedral. Al día siguiente, se fueron a La Coruña y recorrieron la costa hasta llegar a la Ventana del Atlántico, un espectacular mirador de granito, erigido frente al océano, donde protagonizaron escenas casi de película, entre besos y paseos de la mano.

Santiago de Compostela se ha convertido en uno de los lugares favoritos de Christian. "Gracias a Patricia, conocí los secretos de la catedral. 'Su' catedral, como ella dice. Atravesé la Puerta Santa unas cuantas veces, abracé al Apóstol, me rendí ante sus reliquias, no dejé de pedir y agradecer en la Capilla (iglesia) de Santa María de la Corticela y vi volar el Botafumerio gracias a una madrina muy especial", declaró el presentador. "Gracias también a ella me enamoré del parque de la Alameda, donde se encuentra el lugar de descanso más bonito del mundo: El banco circular del árbol de los enamorados. Su eucalipto, imponente, domina las vistas a la catedral de Santiago desde hace 130 años. Seguramente haya sido testigo de las declaraciones de amor más bonitas", añadió.

El madrileño, de 43 años, quiere seguir formando parte de esta ciudad y de los amigos que ha conocido a través de su esposa con los que ya ha comido en el restaurante A Barrola o en el Fogar do Santiso. "Ese es mi Santiago, y lo que me queda por caminar, por vivir", deseó.

El arraigo de Patricia y Christian por Galicia es tan fuerte que habrían tomado una importante decisión: adquirir un chalé en el municipio de Sada, en la ría de Betanzos, a 16 kilómetros de La Coruña. Según publica Vanitatis, la pareja sería propietaria desde el pasado mes de febrero de una casa de 612 metros cuadrados sobre una parcela de 1.617. La vivienda, de obra nueva, tiene dos plantas, garaje y una piscina de 38 metros cuadrados para disfrutar del verano. Al parecer, el presentador sería dueño de tres cuartas partes de la propiedad y Patricia del cuarto restante.

Cerca de su hogar de vacaciones, pues tienen fijada su residencia en Madrid, cuentan con multitud de pequeñas calas de arena fina y blanca, aguas cristalinas y, lo mejor de todo, sin mucha gente para pasar totalmente desapercibidos y seguir disfrutando al máximo de su apasionada historia de amor.