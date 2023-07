Christian Gálvez y Patricia Pardo anuncian que esperan su primer hijo en común y que llevan casados un año

Patricia Pardo (39) y Christian Gálvez (43) están en una nube. La pareja de presentadores espera su primer bebé en común. Eso no es todo, ya que han decidido comunicar la feliz noticia el mismo día que se cumple un año de su paso por el altar, un enlace que se celebró en la más estricta intimidad y del que no se conocía ningún detalle hasta ahora. “Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo mejor de aniversario que colocar un lucero más en nuestro campo de estrellas”.

Junto a este emotivo texto los presentadores han publicado un carrete de fotografías en las que la periodista de El programa de Ana Rosa, radiante con un vestido blanco, presume de sus primeras curvas de premamá mientras que Christian la abraza tiernamente sin poder borrar la sonrisa de su cara. Además, en otras de las imágenes se puede ver una preciosa rosa roja en una vitrina de cristal o sus manos entrelazadas luciendo sus alianzas de compromiso.

La criatura que viene en camino, que todavía se desconoce si es un niño o una niña, llenará cada rincón de su corazón de alegría aumentando todavía más el amor que sienten el uno por el otro. “No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia”.

Cabe recordar que Patricia ya es mamá de dos hijas: Aurora y Sofía, de siete y cuatro años respectivamente, fruto de su anterior matrimonio con Francisco Márquez. Las pequeñas tienen muy buena sintonía con Christian, con quién se las ha visto haciendo diversos planes. A buen seguro que las niñas recibirán a su nuevo compañero de juegos y aventuras con los brazos abiertos.

A los pocos minutos, el post se ha llenado de ‘me gustas’ y mensajes de cariño por parte de sus seguidores y rostros conocidos, entre ellos Sandra Barneda, Rosa Benito, la cantante Soraya Arnelas, y el cómico Edu Soto.

La pareja de presentadores se ha mostrado muy agradecida con todos aquellos que les han mandado sus buenos deseos en esta nueva etapa, la cual quieren afrontar con la mayor calma y privacidad posible. “Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, los que celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de luz este camino que un día nos unió”.

Una tierna misiva que el que fuese conductor de Pasapalabra y la periodista han finalizado con un hermoso guiño a una de sus pasiones en común: la literatura, usando una cita del famoso libro El Principito del autor francés Antoine de Saint-Exupéry: “Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.

