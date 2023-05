La rotunda declaración de amor de Patricia Pardo a Christian Gálvez en el 43 cumpleaños del presentador

Patricia Pardo y Christian Gálvez están atravesando uno de los momentos más felices de su vida. A pesar de que no suele acudir a actos públicos y prefiere llevar una vida discreta, desde que comenzó su relación a finales de febrero de 2022, la pareja ha ido poco a poco compartiendo detalles de su amor a través de sus respectivos perfiles públicos, sobre todo, en ocasiones simbólicas o especiales. Esto es precisamente lo que ha ocurrido este pasado viernes, coincidiendo con el 43 cumpleaños del presentador.

La periodista gallega le ha querido dedicar a su novio un precioso mensaje que ha acompañado de una fotografía en la que se ve a Gálvez de perfil con gafas de sol y mirando como al horizonte. Junto a esta imagen, Patricia Pardo ha escrito las siguientes palabras: "Mi entusiasta de ilusión inagotable y sonrisa eterna. Ojalá sentir siempre esta paz a tu lado. Tendría que felicitarte, pero prefiero darte las gracias por este año tan feliz. Los quiero todos contigo", acompañado de una estrella y un emoticono de unos pies, que hacen referencia a un dicho gallego al que suele recurrir la periodista para hacer alusión a la evolución de su relación ("Pasito a pasito hacemos camino").

Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan en Viena de su primera Navidad juntos

Un rotundo y significativo mensaje al que Christian Gálvez también ha respondido de manera contundente: "Felicidad es caminar a tu lado. Gracias a ti por no soltar mi mano nunca. Los tienes y los tendrás todos porque eres el centro de mi universo", ha comentado el presentador. Sin duda, una prueba más de que la relación de la pareja no puede ir mejor y que ambos se encuentran muy felices.

Patricia Pardo, anfitriona de Christian Gálvez en Santiago cuando celebran su primer aniversario

A pesar de que Patricia Pardo y Christian Gálvez se conocen desde hace años porque han coincidido en entornos profesionales, lo cierto es que no fue hasta comienzos de 2022 cuando empezaron su relación. En ese momento, el presentador se había separado recientemente de la gimnasta Almudena Cid, mientras que la gallega había confirmado la separación de su exmarido Francisco Márquez, y padre de sus dos hijas, apenas unos meses antes.

A lo largo de estos meses, aunque han sido bastante discretos con su relación, tampoco se han ocultado. Se les ha podido ver visitando a la familia de la periodista en Galicia, pero también compartiendo escapadas románticas a distintos lugares, como a Venecia o Viena. Christian Gálvez no solo conoce a las hijas de Patricia Pardo, sino que después del verano se mudó a la casa en la que reside la periodista con sus hijas y a finales de año estuvieron en Galicia y compartieron desde Finisterre los detalles de un tatuaje que ambos se habían hecho y que, al unirse, forma la expresión "Luz y camino" .

Christian Gálvez habla de su momento más 'oscuro' y lanza un mensaje a su pareja Patricia Pardo

Primer acto juntos

A finales del pasado mes de abril, la pareja sorprendió con un nuevo paso en su relación al posar junta por primera vez en una importante cita solidaria. Patricia Pardo y Christian Gálvez no dudaron en acudir juntos a la IV Cena Benéfica organizada por la Fundación Querer, presidida por la periodista Pilar García de la Granja, una de las colaboradoras de El programa de Ana Rosa. Precisamente con ella, la gallega mantiene una relación muy especial, por lo que la elección de este acto para posar por primera vez junto a su pareja no podía haber sido más adecuada. Es más, durante la velada, Patricia Pardo no dudó en comentarlo: "Yo a Pilar la quiero mucho, es mi compañera desde 2015 que está en El programa de Ana Rosa y si ella nos lo pide no podíamos faltar", dijo.

Patricia Pardo y Christian Gálvez posan juntos por primera vez: 'Somos una pareja normal y corriente'

Aunque la protagonista de la noche era su compañera, Pilar García de la Granja, Patricia Pardo y Christian Gálvez acapararon gran parte de la atención. La periodista gallega, muy guapa con un elegante jumpsuit en color azul celeste con escote halter, y el presentador, no dudaron en hablar con naturalidad de su asistencia al acto, en el que se mostraron cómplices en todo momento. Christian Gálvez comentó que era cierto que se trataba de la primera vez que posaban juntos, pero que en este caso lo hacían para apoyar la causa de su compañera. Por su parte, Patricia Pardo se sumó a sus palabras y destacó que la pareja hace una vida muy tranquila, y que no suele acudir a eventos. Por el momento, a pesar de que ambos están encantados el uno con el otro, no han desvelado, por ahora, si tienen planes de boda a corto plazo: "Eso lo dejamos para la intimidad de casa", dijo Christian Gálvez en la cena solidaria de la Fundación Querer.

Pese a que se trataba del primer acto en el que posaban como pareja, lo cierto es que Patricia Pardo y Christian Gálvez sí que habían sido vistos juntos, aunque en el plató de El programa de Ana Rosa, cuando el presentador acudió para presentar el nuevo espacio al que está en estos momentos al frente, 25 palabras.