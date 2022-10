Christian Gálvez habla de su momento más 'oscuro' y lanza un mensaje a su pareja Patricia Pardo

Una puerta se cierra y otra se abre. Esto es lo que le ha sucedido a Christian Gálvez al terminar su etapa en el programa de Alta tensión, ya que muy pronto comenzará una nueva y apasionante aventura en otro espacio llamado 25 palabras en el mismo grupo, Mediaset. El presentador ha dicho adiós a la andadura que comenzaba hace algo más de un año y en la que ha estado hasta la fecha. A falta de dos entregas para su final, el novio de Patricia Pardo ha querido despedirse de todos antes de tiempo. Antes de pasar a la última prueba, Gálvez ha mandado un mensaje, mirando a cámara, dedicado a la audiencia y al equipo, pero también a su pareja, la copresentadora de El programa de Ana Rosa.

"Me gustaría contarles cómo este concurso les ha cambiado la vida a algunas personas. Algunas incluso se han tatuado el logo de este programa y a otras les ha mejorado un poquito la vida, incluso a mí", comenzaba el presentador. Tras su inicio, Christian Gálvez se sinceraba como nunca antes, desvelando que durante el transcurso del programa hubo momentos en los que no lo pasó tan bien: "Quisiera contaros cómo he cambiado gracias a Alta tensión. Yo empecé hace unos meses este programa, posiblemente, en el peor momento de mi vida", explicaba -cabe destacar que este espacio comenzó en agosto de 2021 y el presentador se separó de Almudena Cid en noviembre de ese mismo año-. "Me gustaría pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de cerca lo que es la oscuridad. El público me rió, cuando no tenía gracia, y me aplaudió, no sé si mereciéndolo. Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo", ha dicho el presentador.

Christian ha continuado con esas palabras de agradecimiento hacia el público: "A ustedes, la audiencia, gracias por creer en nosotros. Gracias por seguir apostando por el entretenimiento, la cultura, las risas y la tensión", destacaba, poniendo en valor también al equipo técnico del programa y a la productora: "A Fénix Media le quería dar las gracias. Habéis demostrado ser mi familia, no solo en los mejores momentos, sino también en los peores, eso es de agradecer y lo llevaré siempre en mi corazón". Gálvez ha terminado su discurso enviando un mensaje a su pareja actual, Patricia Pardo, con una declaración de amor en toda regla. Él mismo ha afirmado que ella es la responsable de que su vida haya cambiado y esté viviendo uno de sus mejores momentos: "Después de la oscuridad, siempre hay luz. Conocí a alguien que me enseñó la luz, el camino y la felicidad. Así que, a ti, compañera, al final, y a pesar de todo, las rosas florecieron. Gracias", confesaba. Además, Christian también se ha despedido a través de su perfil público con varias imágenes del concurso. Ante esta despedida, Patricia Pardo no ha podido evitar comentarle con unas breves y preciosas palabras: "La luz eres tú".

Christian Gálvez y Almudena Cid terminaron su relación en noviembre del año pasado. Tres meses más tarde, el presentador comenzaba una nueva relación. Patricia Pardo era la persona que confirmaba la relación entre ella y Christian Gálvez el pasado mes de febrero, en pleno programa: "Estoy feliz e ilusionada", se sinceraba con Joaquín Prat, añadiendo una frase que les gusta mucho a los dos, "si son rosas, florecerán". Ese mismo día, el presentador publicó una imagen de esa flor en su perfil público, respondiendo así a lo que había confirmado la periodista, repitiendo la misma frase e incluyendo las siguientes palabras: "Pasito a pasito hacemos camino".