Almudena Cid habla de sus sentimientos por Christian Gálvez: 'Le perdono'

Han pasado prácticamente doce meses desde que los caminos de Almudena Cid y Christian Gálvez tomaron rumbos diferentes. Separarse del presentador después de once años de matrimonio y quince de relación ha sido un cambio drástico para la gimnasta, que no alberga malos sentimientos hacia su exmarido. "Le perdono", ha indicado rotunda mientras poco a poco va retomando el pulso de su vida. "Todo son procesos, entender que hay que dejar aire y oxígeno cuando te pasan las cosas, poner la atención en ti, qué puedes hacer tú", ha dicho en una aparición solidaria en la que se ha unido a otros rostros conocidos como Marta Sánchez o Terelu Campos para luchar contra el cáncer de mama.

VER GALERÍA

-Quién es el exfutbolista del Real Madrid con el que han fotografiado a Almudena Cid

-Almudena Cid celebra su cumpleaños estrenando sonrisa y su imagen más sexy

Sobre el proceso que ha vivido en estos meses, y tomando su separación como punto de partida, ha explicado que para ella fue como si cayera una bomba. "Primero se genera una inhibición de no saber qué pasa y luego empieza a entrar el sonido, no sabes qué hacer con los estímulos, no entiendes lo que pasa... Luego poco a poco pones perspectiva y entiendes cosas que antes no", ha relatado. Actualmente está en una nueva etapa en la que se siente "como alguien que observa desde fuera" y está orgullosa de haber encontrado en sí misma la fortaleza necesaria "para entender lo que me ha pasado y cómo superarlo". Está disfrutando "de haberme quitado peso material y de personas", pero tiene claro que el dolor no se irá: "Dejará de ser un problema pero no dejará de doler, porque lo que ha pasado duele".

También ha compartido Almudena los sentimientos que la han invadido desde su ruptura. "Yo no he transitado la ira, la he vivido a través de mi madre. Yo he tenido devastación y luego he ido colocando todo bien y lo estoy contando en un libro", ha adelantado sobre este proyecto que, sin duda, será uno de los más personales de su trayectoria. Aunque no está cerrada a volver a enamorarse, no es una prioridad en su vida. Lo que sí tiene claro es que para compartir su vida con alguien, primero tiene que estar bien consigo misma y aún está puliendo detalles en ese ámbito. "Entendí mal el concepto del amor porque entendí que había que hacer sacrificios y lo conseguí, pero descuidando una parte", ha indicado.

VER GALERÍA

-Almudena Cid estrena nueva casa tras su separación

Sin olvidar el aprendizaje que ha supuesto su ruptura con el presentador de Mediaset, la intérprete de Vitoria disfruta el presente y mira con optimismo al futuro, un camino en el que hay una única protagonista: ella misma. Almudena asegura que está en un momento muy bonito y que estos meses le han hecho darse cuenta "de que no me cuidaba". Además, para superar su separación dice haber tenido un gran aliado en la competición porque ha descubierto que "la manera de sobrevivir a un momento difícil tiene que ver con todo lo que he cultivado como deportista". Entre las metas pendientes que tiene ilusión por lograr se encuentran irse a Italia para triunfar allí como actriz, tener su propia casa con chimenea y estar con la familia, a la que define como su sostén.

VER GALERÍA