'Si no sumas, no restes': Los mensajes de la madre de Almudena Cid ¿para Christian Gálvez? Tras la ruptura y la nueva relación del presentador, la progenitora de la deportista ha dado su opinión en redes sociales

La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez sorprendió a todo el mundo el pasado mes de diciembre, cuando ¡HOLA! publicó la exclusiva. Tres meses después el presentador está de nuevo ilusionado junto a Patricia Pardo, y la madre de la exgimnasta ha compartido a través de sus redes sociales su opinión al respecto. Por supuesto entre sus publicaciones no falta el orgullo hacia su hija, pero también ha retuiteado algunos mensajes de fans que comentan la ruptura y la nueva relación del comunicador, así como algunas frases que parecen ser indirectas hacia el que fuera el marido de Almudena durante once años. No te pierdas el vídeo para descubrir todo lo que ha dicho la madre de la artista, ¡dale al play!

