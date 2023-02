De la terapia de la escritura al perdón a Christian Gálvez: Almudena Cid se sincera tras su año más difícil

Tras un complicado 2022 marcado por la superación de su ruptura con Christian Gálvez, Almudena Cid ha arrancado este nuevo año con fuerza, optimismo y nuevos proyectos. La exgimnasta olímpica, que estuvo casada con el presentador de Móstoles durante más de once años y cuyo divorcio coincidió con su retirada definitiva del deporte profesional, ha sido capaz de sacar varios aprendizajes de su separación, un proceso en el que el teatro ha ejercido como un gran refugio que le ha aportado "el sentimiento de competencia, algo que me hacía sentir bien, reconocida de alguna forma", tal y como ha reconocido en la presentación de la Madrid Liga Music Experience.

VER GALERÍA

A sus 42 años, la vasca ha logrado sanar sus heridas amorosas y recuperar la ilusión junto a Gerardo Berodia, exjugador del Real Madrid, con el que se ha dejado ver en público en distintas ocasiones. Pero hasta llegar al punto en el que se encuentra actualmente ha hecho un trabajo interior del que se siente muy orgullosa. "Yo creo que luego te das cuenta de que lo que ocurre es que es más normal de lo que pensamos y ahora me encuentro con mujeres que me cuentan sus situaciones o me dicen que se están separando y digo 'esto está a la orden del día', y cada vez más", ha comenzado expresando Almudena, que ha asegurado estar bien y recuperada tras haber "tenido un año muy difícil".

Con la emoción en su rostro, la polifacética actriz ha admitido que para ella tanto la escritura como el teatro han sido una terapia en la que ha volcado todo su proceso, lo cual ha sido todo un privilegio. "El teatro me ha ayudado a ampliar mi campo visual y también mi campo de comprensión del ser humano, que ya es bastante. Enriquece mucho, creo que te modifica... Para mí consumir cultura es algo fundamental", ha continuado diciendo.

La felicidad de Almudena Cid al lado de su nuevo amor, Gerardo Berodia

VER GALERÍA

Almudena, que ha tratado de mantenerse en una línea discreta ante las diferentes preguntas que le han formulado sobre su vida personal, ha confirmado que ha perdonado por completo a su exmarido porque además considera que "cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana ves las cosas de otra manera": "Siempre que alguien ve sufrir a alguien que quiere sufre", ha agregado en respuesta a cómo han llevado desde su entorno la difícil temporada que le ha tocado vivir.

En lo que respecta a su faceta profesional, ha señalado que está viviendo un momento muy bueno con el espectáculo Ladies Footbal Club, una obra con tintes sociales y feministas que relata la historia de un grupo de mujeres británicas que toman los mandos de las fábricas mientras que los hombres se van al frente de combate en la I Guerra Mundial; al mismo tiempo que trabajan, descubren su pasión por el fútbol formando con éxito su propio equipo femenino, algo impensable en la época.

VER GALERÍA

"Estamos de gira y encantadas porque cada vez que se hacen las funciones el teatro se llena. Formar parte de una función así donde podemos traer la historia y la actualidad y poder estar sobre un escenario durante dos horas y media y saber que es una función que a la gente le gusta mucho es un regalazo", ha declarado, no sin antes mencionar que le encantaría dar el salto a la gran pantalla, un sueño que no descarta cumplir. Además, el próximo 23 de marzo publica su nuevo libro y ha colaborado en Irati, el largometraje de Paul Urkijo que está nominado a 5 premios Goya.