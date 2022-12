La felicidad de Almudena Cid al lado de su nuevo amor, Gerardo Berodia

Dicen que hay imágenes con las que sobran las palabras, y en el caso de Almudena Cid no puede ser más cierto. La exgimnasta y actriz ha recuperado la ilusión al lado de Gerardo Berodia y así de enamorados les hemos visto estos días por Madrid. A pesar del frío que está haciendo en la capital, la pareja aprovechó para ir a hacer algunas compras a un centro comercial y se mostraron así de cómplices y cariñosos.

Almudena y Gerardo están felices y no tienen intención de esconderse, por eso no les importó en absoluto la presencia de los fotógrafos. La actriz, que iba agarrada del brazo de su chico, llevaba unos vaqueros oscuros y una chaqueta estampada de punto, además de un gorro y unas botas de pelo negras para protegerse del frío. Por suparte, el exfutbolista optó por unos pantalones grises, zapatillas y original jersey en tonos verdes y negros, además de una mochila.

Su corazón vuelve a estar ocupado

Tras haberlo pasado "muy mal" con su separación del presentador Christian Gálvez y posteriormente haberle "perdonado", parece que el tiempo todo lo cura y la exgimnasta ha dado una nueva oportunidad al amor. Todo comenzó el pasado mes de julio, cuando saltó la noticia de que Almudena volvía a estar enamorada. La medallista olímpica conoce a Gerardo Berodia, que jugaba en el Real Madrid, desde hace años pero no ha sido hasta ahora cuando ha surgido algo más entre ellos.

"Estoy muy feliz, tranquila", dijo a ¡HOLA! hace unas semanas. Almudena está en un momento muy bonito y ha aprendido mucho de todo lo que ha vivido estos meses. Su familia y sus amigos han sido, sin duda alguna, un apoyo fundamental para ella y está muy ilusionada con todo lo que está por venir.

Con paso firme

Si en lo personal está feliz, en lo profesional tampoco se puede quejar. Almudena sigue avanzando con paso firme en su carrera como actriz y, de hecho, recientemente confesó que le gustaría mucho irse a Italia para triunfar allí. Tras el éxito de la obra de teatro Una historia de amor, en octubre conseguió cumplir otro sueño. "Este ha sido el reto más difícil al que me he enfrentado como actriz. El míster, Sergio Peris-Mencheta, me sacó del banquillo para saltar al campo junto a las maravillosas actrices que, como una gran obra de ingeniería, llevan funcionando ya un año", escribió en sus redes.

"La felicidad que he experimentado va más allá del hecho de que este engranaje humano funcionara conmigo siendo una pieza nueva. He podido cumplir mi sueño. Uno que empezó hace más de dos años mientras daba toques a un balón. He sentido una ráfaga de lo que viví tras mi última final olímpica. Plenitud y sentido de competencia. Gracias por compartirme a Olivia Lloyd @silviaabascal y @xeniareguant Gracias ladies por vuestro calor y confianza", dijo tras formar parte de la obra Ladies Football Club.