Almudena Cid habla del año que le ha cambiado la vida

Almudena Cid dice adiós a un 2022 que ha estado repleto de cambios para ella. En los últimos doce meses, la exgimnasta ha puesto punto y final a su matrimonio con Christian Galvéz, con el que llevaba casada más de una década. Una ruptura que no ha sido nada sencilla, pero de la que la deportista ha sabido extraer un aprendizaje muy positivo, el quererse más a sí misma. "Soy la misma que antes, pero con otro conocimiento sobre mí. Hay algo que no me gustó en este proceso, y es que la gente me viera como una víctima de algo. Con perspectiva, para mí, ha sido un año de descubrimiento propio", le explicaba a María Verdoy, periodista del programa Fiesta.

De la misma manera, durante esta conversación, la que fuese campeona de España en gimnasia rítmica declaraba que su su divorcio coincidió con su retirada definitiva del deporte profesional. Dos hechos de lo más abrumadores que la hicieron replantearse el sentido de su vida. "Pensé que ya no era alguien válida. Esta situación me ha puesto de frente para que me vuelva a reconstruir". Un proceso de superación que le ha permitido comenzar de cero. "Los duelos y las pérdidas hay que entenderlas así".

Una nueva etapa vital en la que, poco a poco, ha sanado las heridas del corazón, ya que también ha recuperado la ilusión en el amor. El afortunado que le hace sentir mariposas en el estómago es Gerardo Beroia, exjugador del Real Madrid, con el que ya se ha dejado ver en público en distintas ocasiones. "Nunca me he sentido como ahora. En mi entorno se han modificado muchas cosas que no veía y de repente hay luz. Estoy feliz conmigo y eso solo trae cosas buenas a mi vida". Unas bonitas palabras que muestran el buen momento que atraviesa su noviazgo. Además, todo este tiempo ha contado con el apoyo incondicional de su familia y amigos, con los que ha pasado unas agradables vacaciones de Navidad.

Otro de sus grandes refugios es su trabajo en los teatros. La exgimnasta se encuentra inmersa en su faceta como actriz con el espectáculo Ladies Footbal Club. Una obra con tintes sociales y feministas que relata la historia de un grupo de mujeres británicas que toman los mandos de las fábricas mientras que los hombres se van al frente de combate en la I Guerra Mundial. Al mismo tiempo que trabajan, descubren su pasión por el fútbol formando con éxito su propio equipo femenino, algo impensable en la época.

