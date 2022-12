Almudena Cid dice adiós a su año más duro tras separarse de Christian Gálvez: 'Pensaba que se me acababa la vida' La exgimnasta y actriz reconoce que está mucho mejor, contenta, centrada en su trabajo y rodeada de gente buena

Almudena Cid mira al futuro con optimismo a pesar de haber vivido un año muy difícil a nivel personal tras su separación de Christian Gálvez después de once años de matrimonio. La exgimnasta se encuentra inmersa en su faceta como actriz en la obra Ladies Futbol Club y a la salida del teatro concedió una entrevista en la que no tuvo reparos de confesar cómo se sintió al separarse del que fue presentador de Pasapalabra y hace balance de cómo han sido estos doce meses . "Yo diría que ha sido un año de haberme descubierto, de haber avanzado y haber continuado que no es poco", se sincera para los mircrófonos de Europa Press.

'Tuve paranoias mentales'

"Quiero pasar la Navidad con mi familia porque las navidades pasadas son para olvidar, pero estas sí. Es mi año y es como vuelvo a poder disfrutar que eso ya es mucho", reconoce mirando atrás a meses muy difíciles a nivel personal. Almudena Cid habla claro sobre la importancia de la salud mental en un proceso tan doloroso como el que ha vivido "Tuve unas paranoias mentales y pensaba que se me acaba la vida", confiesa, pero asegura que está mucho mejor: "Estoy trabajando y estoy contenta, centrada en los proyectos".

Recupera la ilusión con Gerardo Berodia

Tras esta dficil etapa de reflexión y de haber "perdonado" a Christian Gálvez, parece que el tiempo cura todas las heridas y la exgimnasta ha recuperado la ilusión con el exfutbolista Gerardo Berodia, aunque prefiere no hablar de su relación: "Sí, pero no te voy a decir nada". La medallista olímpica se siente muy afortunada de estar "rodeada de gente muy buena" que la ayudado en su recuperación. “Cuando atraviesas un proceso complicado tienes que tener gente cerca. Aparecen personas que no creías tan cercanas y las pones en valor", asegura, mientras agradece la infinidad de mensajes que ha recibido de la gente dándole ánimos y contándole historias similares a la suya.

"Cada uno tiene su proceso", reconoce la actriz, que tarde tras tarde siente el apoyo del público y de su pareja, que va a verla al teatro. Su obra Ladies Futbol Club sigue en cartel en los Teatros del Canal de Madrid hasta el próximo 23 de diciembre y a continuación podrá disfrutará de unos días de descanso rodeada de su familia. "Tengo días de descanso, y disfrutaré con mi sobrino, con mis hermanos, mis padres. Me encanta la navidad". A pocos días de dar la bienvenida al 2023, tiene claro cuál es su único deseo. "Pido salud, con salud puedes afrontar todo lo que venga".