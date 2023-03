Almudena Cid regresa a 'Pasapalabra', donde se enamoró de su ex Christian Gálvez, tras confesar que ha superado su separación

Mucho se ha hablado de la historia de amor que ha surgido en Pasapalabra entre el reciente ganador del bote Rafa Castaño y la periodista de Antena 3 Beatriz Solano, pero hubo otras relaciones como la de Christian Gálvez y Almudena Cid que también se fraguaron durante el concurso, aunque no tuvieran un final feliz. Un año después de separarse del que fuera presentador del espacio del Rosco, Almudena Cid ha anunciado que regresa al programa en el que se enamoró de su expareja.

'Creo que ya lo he superado'

"Hoy es un día muy especial porque desde esta tarde hasta el viernes después de muchos años vuelvo a Pasapalabra. Gracias por el espacio que nos habéis dado a mí y a 'Caminar sin punteras', que mañana estará ya en las librerías.Gracias Roberto Leal por tu cariño", ha señalado la exgimnasta olímpica, que al haber dado este paso demuestra que han quedado en el pasado los malos tiempos vividos.

Almudena Cid acaba de presentar su nueva novela, Caminar sin punteras, en la que aborda su ruptura matrimonial y como fueron los difíciles momentos que vivió tras la ruptura. "Creo que ya lo he superado, pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida", ha confesado en una reciente entrevista en la cadena Ser. "Escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar", asegura la deportista alavesa, cuyo divorcio cayótanto para ella como para su entorno como una bomba. Nadie se lo esperaba.

Doce meses después de su ruptura, considera que ha sido todo un aprendizaje "He notado que tuve que madurar de una manera muy brusca ,pero está claro que era la única forma de superarlo". A su vez admite que afortunadamente ya puede hablar del tema sin derrumbarse. "Mi familia me observa y me ve en buenas condiciones. La línea de la depresión es tan compleja que hay que tener cuidado porque la puedes pasar. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza", señala la actriz alavesa, de 42 años, que necesitó la ayuda de la terapia para sanar las heridas.

Por fortuna tofo eso ya quedó atrás y e incluso bromea sobre la posibilidad de rehacer su vida. "Creo que sí estoy para nuevas relaciones pero ahora la prioridad soy yo y quizás a la otra persona no le daría su lugar. Soy muy honesta. Eso sí, el que quiera vivir conmigo que se haga a la idea de hacerlo en Vitoria, de ir al monte y a pasear, a pasar un poco de frío", señala la escritora y también actriz, estrella de la obra de teatro Ladies Football Club, de Sergio Peris-Mencheta. En los meses pasados se vio en algunas ocasiones con el exfutbolista del Real Madrid Gerardo Berodia.