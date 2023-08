Las futbolistas se vuelcan con Jennifer Hermoso que asegura: 'En ningún momento consentí el beso'

Alexia Putellas, balón de oro y peso pesado en el vestuario de la Selección, fue la primera en reaccionar. "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera", escribió en sus redes horas después de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol de España (RFEF), afirmase en una asamblea extraordinaria que el beso que propinó a Jennifer Hermoso tras la victoria en el Mundial de Australia había sido "espontáneo, mutuo y consentido", además de insinuar que fue la propia jugadora la que le dio pie a proceder de ese modo. A Alexia le siguieron las demás compañeras lanzando todas ellas dos mensajes claros: "Se acabó" y "Estamos contigo". Consignas que han oficializado en un comunicado conjunto emitido a través del sindicato Futpro en el que afirman que no volverán a la selección "si continúan los actuales dirigentes".

Quién es la familia de Luis Rubiales que le ha acompañado en su incendiaria comparecencia

El escrito, que reproducimos a continuación lo firman 82 jugadoras, entre ellas las campeonas del mundo y esta abierto a todas aquellas que se quieran adherir:

A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó don Luis Manuel Rubiales Béjar en la Final de la Copa del Mundo. “Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señala Hermoso.

Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas.

Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas.

Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español.

Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes.

Además, han alzado la voz las compañeras que renunciaron a ser convocadas a la Selección por desavenencias con la Federación. "No hizo falta que pasase mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. La imágenes hablan por si solas y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas la mujeres, contigo", ha dicho Mapi León. Hace unos meses 15 jugadoras pidieron una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo y siete de ellas optaron por no jugar en la Absoluta “mientras no se revierta” una situación que dicen que les afecta “de manera importante” en su “estado emocional” y en su “salud”. Otras, como la propia Jennifer Hermoso, tras conversaciones con la Federación, decidieron volver.

La fiesta de las campeonas con sus familias: entre lágrimas, besos, abrazos y una dedicatoria al cielo

Más silencio ha habido en el fútbol masculino, aunque cada vez se oyen más voces rebelándose contra la forma y el fondo de Rubiales. Los béticos Isco Alarcón y Borja Iglesias fueron los primeros en pronunciarse. Este último fue un paso más allá al negarse a vestir la camiseta de España mientras no el actual presidente de la RFEF siga en el cargo. David de Gea, que acaba de finalizar su contrato con el Manchester United, ha escrito tras el controvertido discurso: "Me sangran los oidos". También elocuente ha sido la reacción de Iker Casillas. "Vergüenza ajena", ha publicado para después explayarse más: "Tendríamos que estar estos cinco días hablando de nuestras chicas. De la alegría que nos dieron a todos. De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino, pero...".

Ante el aluvión de críticas a Rubiales y apoyo a la futbolista, los grandes clubes empiezan a romper su silencio. El primero fue el Barça que calificó así la actuación del presidente de "totalmente impropia y desafortunada". Además el comunicado dice que "son unos hechos que consideramos lamentables, que el propio Sr. Rubiales consideró un error y por los que pidió disculpas". El comunicado del Real Madrid, algo más tibio, asegura que apoya "con total rotundidad la decisión puesta en marcha por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que elevará de inmediato este caso al Tribunal Administrativo del Deporte".