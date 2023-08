Alexia Putellas y Jennifer Hermoso: te contamos cómo es su bonita amistad dentro y fuera del campo de fútbol

La selección española de fútbol femenino se encuentra a tan sólo 90 minutos de hacerse con la Copa del Mundo, tras ganar en semifinales a una de las favoritas de este torneo, la selección de Suecia, con goles de Salma Paralluelo y Olga Carmona, la jugadora del Real Madrid en el minuto 89. Se enfrentará el próximo domingo a las 12:00 hora española frente a Inglaterra, el encuentro se celebrará en el Accor Stadium de Sidney, Australia. Las jugadoras españolas ya se encuentran en la capital australiana donde se concentran y realizan sus entrenamientos en la ciudad deportiva previos a las gran final.

Alexia Putellas, la ganadora de dos balones de oro y jugadora del Fútbol Club Barcelona llegó al mundial después de una grave lesión en el ligamento cruzado anterior, pero eso no la ha frenado para poder tener minutos en los partidos en los que la hemos podido ver de nuevo junto a Jennifer Hermoso, la dupla que tanto destacaba en el barça, y es que ambas jugadoras además de compenetrarse muy bien en el terreno de juego, tienen una gran amistad fuera de él. La jugadora del Pachuca de México es una de las veteranas de la selección junto a su compañera Alexia, y es que ambas han vivido cantidad de derrotas de la Selección y han tenido que luchar mucho para llegar a clasificarse para una final de un mundial. Pudimos verlas emocionarse en el banquillo tras clasificarse para las semifinales.

"Estoy super emocionada, no paro de llorar, es un momento que lo hemos soñado muchas veces y ahora lo tenemos aquí, estoy super feliz. Es de una generación de hace muchos años y eso es lo que me hace sentirme así, que han pasado muchos años, muchas cosas. Hemos tenido que luchar y tengo la suerte de estar aquí, de haber trabajado para soñar y disfrutar de días como hoy" comentó la delantera de la roja tras vencer a Países Bajos.

La relación de ambas comenzó en el FC Barcelona en el año 2013 cuando Jennifer Hermoso fichó por el club catalán, han compartido triunfos con este equipo además de jugar juntas también en la selección. En el año 2022 Hermoso anunció su fichaje por el Pachuca, un equipo Méxicano convirtiéndose en la contratación más importante de la Liga MX Femenil. Hemos podido ver a ambas jugadoras fuera de los terrenos de juego, en la entrega de balones de oro, Jennifer Hermoso no quiso perderse uno de los mejores momentos de la carrera su compañera de equipo y selección Alexia Putellas. “Lo mejor está llegando, pero aún queda mucho por hacer. Orgullosa”. Así se refería la delantera de la Selección Española a su compañera tras recibir el premio The Best el pasado año en una de sus publicaciones en redes.

