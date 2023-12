De Aitana Bonmatí a Ari Sánchez y Paula Josemaría: las campeonas que han llevado el deporte femenino a la cima en 2023

El 2023 ha supuesto un antes y un después para el deporte femenino. Doce meses repletos de alegrías, hitos, memorables éxitos y grandes pasos en un mundo en el que todavía queda mucho por hacer. En ese camino, un sendero repleto de oportunidades, desafíos y alguna que otra piedra en el camino, han sido mujeres con nombres y apellidos, ahora consagradas como estrellas, quienes han llevado a la cima sus discipinas de la mano del esfuerzo, la constancia, el sudor y la superación. A continuación, repasamos algunas de las campeonas que han hecho historia en una temporada en la que la bandera española se ha ondeado con más fuerza que nunca.

De Ivana Andrés a Aitana Bonmatí: el fútbol femenino en 2023, marca España

Buena parte de las alegrías que el deporte femenino ha celebrado este 2023 tiene el denominador común de la marca España. Es el caso de la selección absoluta de fútbol, que este verano se dio cita con la historia al coronarse como campeona de la Copa Mundial Femenina de Fútbol tras imponerse a una sensacional Inglaterra, vigente líder de Europa. Una inolvidable conquista sin precedentes que llegó gracias al gol de Olga Carmona en el minuto veintinueve de la primera parte y que dejó noqueadas a las Leonas gracias a la unión, al trabajo en equipo y al incontestable talento de la Roja. La felicidad, transmitida a todo un país desde el otro lado del mundo, era máxima y los nombres de las integrantes del combinado nacional comenzaron a sonar con más fuerza que nunca.

Es el caso de Ivana Andrés, central del Real Madrid y capitana del conglomerado, que ha demostrado con mayúsculas que llegar a lo más alto de una carrera deportiva es posible sin renunciar a la maternidad. Como orgullosa mamá de Jara, la niña de seis meses que tiene en común con su mujer Anabel Moreno Barragán, vivió la experiencia del Mundial con la bebé, de quien no se separó: "Me siento afortunada de tenerla y de que me acompañe en todo. Ser pareja de una futbolista profesional no es fácil", confesó en el estreno del programa TardeAR, al que asistió como invitada. "Tanto su hija como yo estamos muy orgullosas de la mujer que tenemos en casa, de todo lo que ha conseguido con su trabajo y constancia y de lo generosa que es con sus compañeras", comentó entonces Anabel. A su nombre se suma otro que ha dado la vuelta al planeta: el de Aitana Bonmatí. ¿El motivo? A sus 25 años, la centrocampista ofensiva del Fútbol Club Barcelona puede presumir de haber hecho la mejor temporada de su trayectoria, razón por la que ha levantado dos de los galardones más prestigiosos del deporte rey: el premio Jugadora del Año en la gala anual de la UEFA y el Balón de Oro 2023, con el que cogió el testigo de Alexia Putellas el pasado mes de octubre.

Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro 2023 y se corona como reina del fútbol

Alexia Putellas, The Best por segundo año consecutivo

Como leyenda del fútbol femenino que es, Alexia Putellas, ejemplo de tenacidad y resiliencia, también ha contribuido a hacer del 2023 un capítulo para enmarcar. Antes de la emoción del Mundial, en febrero, la jugadora internacional sumó a sus 29 años un nuevo reconocimiento a su envidiable palmarés: por segundo año consecutivo, levantó el galardón de la ceremonia The Best FIFA Football Awards, coronándose como mejor futbolista del mundo en 2022, una sensación similar a la que saboreó al levantar dos Balones de Oro anteriormente, en 2021 y 2022. "Me hace ilusión optar a los premios y ganarlos me produce una increíble sensación de satisfacción, pero siempre digo que, aunque son individuales, nunca los habría conseguido si no fuera por mis compañeras de equipo", confesó a ¡HOLA! en una entrevista reciente, coloquio en el que subrayó que tanto ella como sus compañeras están rompiendo barreras, si bien todavía "quedan muchas por romper": "Cada vez hay más niñas que quieren jugar y ser futbolistas, cada año nos estamos profesionalizando más y, poco a poco, vamos teniendo más audiencia y más gente interesada en nuestros partidos. Estamos haciendo las cosas bien y nos sentimos orgullosas de ello", apuntó.

Montse Tomé, primera seleccionadora mujer de la historia de España

Cuando era una niña, la exjugadora Montse Tomé soñaba con conquistar la cumbre del deporte rey y el pasado mes de septiembre vio cómo ese ideal se materializaba, y con creces. A sus 41 años, la reconocida asturiana, que cuenta con una dilatada y alabada trayectoria futbolística a sus espaldas, se convirtió en la primera seleccionadora mujer de la historia de nuestro país desde que se oficializara el equipo en 1988. Un auténtico logro que le llegó tras ejercer como segunda entrenadora de la selección absoluta de fútbol femenino y después de la destitución de Jorge Vilda.

Así es Montse Tomé, la niña que soñaba con el fútbol y que ahora es la primera mujer seleccionadora de España

Elisa Aguilar, primera Presidenta mujer de Federación Española de Baloncesto

El mes de octubre de 2023 marcó un antes y un después para Elisa Aguilar y la Federación Española de Baloncesto, pues fue entonces, dos semanas antes de su 47º cumpleaños, cuando la exjugadora internacional se convertía en la primera mujer en ocupar la Presidencia del organismo en su siglo de historia con un 97,5% de apoyo y 77 votos a favor. Un cargo que la leyenda madrileña de este deporte ostenta tras una ovacionada trayectoria deportiva y más de siete años de experiencia en otros cargos de la FEB, FIBA y FIBA Europa y con el que releva a Jorge Garbajosa, de quien es una de las personas de máxima confianza.

Laura Heredia, primera mujer española en clasificarse para unos JJOO en pentatlón moderno

A sus 23 años, Laura Heredia se ha convertido en una prometedora estrella de una de las disciplinas olímpicas más desconocidas: el pentatlón moderno, que combina el esgrima, la natación, los saltos de hípica, la carrera y el tiro con pistola láser. Será esta joven barcelonesa que se alzara con la medalla de plata continental en los Juegos Europeos de Cracovia quien logre que el aficionado medio encienda el televisor para verla competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues se ha convertido en la primera mujer española en clasificarse en este deporte.

Ari Sánchez y Paula Josemaría, las heroínas del pádel en 2023

Hablar de heroínas es hablar de Ari Sánchez y Paula Josemaría, la pareja femenina número uno del pádel en el mundo. A las puertas de la fusión de los dos grandes circuitos de este deporte en auge, World Padel Tour y Premier Padel, la moralejana y la catalana han hecho una temporada sin igual en la que la solidez, la sinonía en el veinte por diez, la decisión y la perseverancia les ha posicionado en lo más alto. Una dupla de récords en finales disputadas que encabeza un ránking femenino lleno de talento.

María Perez y su histórico doblete en el Mundial de Budapest

Si hay un nombre y apellido que lleve el atletismo este 2023 ese es el de María Pérez. La granadina de 27 años ha hecho historia al convertirse en la primera atleta española en colgar de su cuello dos medallas de oro en el mismo Campeonato del Mundo, un inolvidable doblete en Budapest en el que se impuso tanto en la prueba de 20 kilómetros marcha como en la de los 35 kilómetros tan solo cinco días después. "Después de un año complicado, el trabajo da sus frutos", expresó emocionada.

El año redondo de Sara Andrés: de coronarse subcampeona del mundo a su romántica boda

La atleta paralímpica Sara Andrés no puede poner un pero a esta temporada, en concreto, al período estival, en el que encadenó éxitos a nivel profesional y personal. Tras coronase subcampeona del mundo de 100 metros en la clase T64, lo que supuso un sueño cumplido tras su bronce en el Europeo de 2021 y lograr la vía directa a los Juegos Paralímpicos de 2024, dio el 'sí, quiero' al hombre de su vida, el abogado Juan Van den Eynde. Una romántica boda que tuvo el pueblo de Polientes, en el valle de Valderribe (Cantabria), como escenario de excepción y que se celebró el sábado 29 de julio: "Nos sentimos tan afortunados de estar rodeados de familia y tantas buenas personas, que lloramos constantemente”, confesó días después a ¡HOLA!.

Katie Ledecky, la nadadora que ha superado las victorias planetarias individuales de Phelps

Si hablamos de natación, la inspiración femenina ha llegado de la mano de la especialista en estilo libre Katie Ledecky. La siete veces campeona olímpica y veintiuna veces líder mundial de raíces estadounidenses se ha vuelto a convertir este año en número uno del planeta en el 800 libre, alcanzando, entre otras victorias, su 16º oro mundial individual. Esto implica, además de retener su título, que ha superado el récord que ostentaba hasta la fecha Michael Phelps. "Nunca soñé siquiera con venir a encuentros como este, así que estar aquí y haber estado en un montón de campeonatos mundiales es increíble", aseguró.

Laura Fuertes, primera boxeadora española en clasificarse para unos JJOO

Laura Fuertes también puede presumir de haber roto moldes este 2023, en su caso, en boxeo. A sus 24 años, la asturiana ha logrado lo que ninguna otra deportista en su misma disciplina en España: convertirse en la primera boxeadora patria en clasificarse para unos Juegos Olímpicos. Una alegría de dimensiones desmesuradas que se suma a su bronce en los Juegos Europeos. "Detrás de esta plaza olímpica hay mucha disciplina, mucho esfuerzo y, sobre todo, mucho sacrificio. Desde que empecé en este deporte, quise dejar huella y, sin duda, lo estoy haciendo", recalcó: "Queda trabajar muy duro con el objetivo en mente y, ahora sí que sí: París 2024, ¡voy a por ti!".

