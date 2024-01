La emoción de Aitana Bonmatí que apuntala su gran año con el Premio The Best a la mejor jugadora de 2023 La futbolista y ganadora de un Mundial ya se hizo con el Balón de Oro hace apenas tres meses

No es la única futbolista que ha hecho historia en 2023. Aitana Bonmatí forma parte de la selección que trajo a España su segundo mundial trece años después de la Copa en Sudáfrica del conjunto masculino, pero sí ha sido la más laureada, y el premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora del pasado año consagra esta etapa dorada que vive la también ganadora del Balón de Oro. Como ella misma ha dicho al recoger emocionada el premio: "Estoy orgullosa de formar parte de una poderosa generación de mujeres que están cambiando las reglas del juego y del mundo".

Por primera vez el premio a la mejor jugadora se concedió el último en una ceremonia en la que solo entregaban premios mujeres, en homenaje al fútbol femenino, que ha demostrado con su imparable ascenso el pasado año que ha venido para quedarse. Ha sido un año excepcional para este deporte, igual que para Aitana, que así lo reconocía al recoger su galardón. "Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2014 recogiendo este premios es un orgullo pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido", ha dicho en un discurso en el que no han faltado palabras de gratitud tanto para sus compañeras del Barça como de la selección española.

La blaugrana pisaba la alfombra verde del auditorio Eventin Apollo de Londres que ha acogido esta gala llena de grandes estrellas del fútbol, con una sonrisa tímida, sin querer aventurar que la noche la iba a alzar como la flamante ganadora. Con un sofisticado look de Versace en negro con escote asimétrico y abertura en la pierna, parece confirmar que este color es su fetiche en los grandes evntos ya que así la hemos visto en la gala del Balón de Oro, donde apostó también por el diseñador italiano. También de negro, levantó el galardón a la mejor jugadora de la UEFA.

Aitana firma un año inmejorable en el que no ha dejado de acumular triunfos tanto como jugadora del Barça, que logró hacerse con la liga de Campeones, como parte de la selección Española. Además, The Best la ha incluido en su once ideal, así como a la delantera del Real Madrid y autora del gol de la victoria de España Olga Carmona, que ha recordado lo mucho que ha ayudado "al auge del fútbol femenino español" la Copa del Mundo que ganaron en Australia el pasado mes de agosto.

Junto a Aitana, competían también por el galardón su compañera de la Roja, Jennifer Hermoso, y Linda Caicedo, colombiana y delantera del Real Madrid. Además, la mallorquina Cata Coll también optaba al premio a la mejor portera que ha recaído en la británica Mary Earps que ha revalidado este reconocimiento.

Otro de los laureados de la noche ha sido Pep Guardiola, que ha acudido a la gala acompañado de su mujer Cristina Sierra y su hija mayor, María. El técnico catalán ha recogido el galardón al mejor entrenador tras conquistar la quinta Premier League con el Manchester City. El portero del mismo equipo, Ederson, ha sido galardonado como el mejor guardameta y el premio al mejor jugador de 2023 ha sido para Leo Messi, el gran ausente en la gala.