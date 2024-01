De Aitana Bonmatí a Jenni Hermoso, las cuatro españolas que optan al premio 'The Best 2023' Los galardones, organizados por la FIFA y que se entregan hoy en Londres, reconocen a las mejores estrellas del fútbol internacional

Londres alberga esta noche la gala del premio 'The Best', concedido al mejor futbolista masculino y femenino del año 2023. Organizados por la FIFA, y en discordia del Balón de Oro, son los premios individuales más prestigiosos del mundo del fútbol y, además, este año España cuenta con la representación de cuatro nominadas en la selección femenina: las campeonas del mundo Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Jennifer Hermoso, y Mapi León, que no participó en el Mundial por desavenencias con el anterior seleccionador nacional, Jorge Vilda.

El fútbol femenino español sigue de enhorabuena. Y es que, a pesar de la gran repercusión que han tenido todos los problemas extradeportivos sucedidos a lo largo de estos meses, España se ha ganado un hueco en la historia del deporte mundial femenino tras su proclamación como campeona del mundo el pasado mes de agosto; con un estilo de juego que ha fascinado a todos los amantes del fútbol y aglutinando a las mejores jugadoras del planeta en una única e inigualable selección.

El asombroso crecimiento exponencial de este deporte en la sección femenina se ve reflejado también en los logros cosechados por los clubes de nuestro país, donde el FC Barcelona, capitaneado por Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022, y Aitana Bonmatí, favorita a ganar esta noche el premio 'The Best' y actual ganadora del Balón de Oro 2023, lleva casi un lustro dominando el fútbol continental. El equipo catalán cuenta también con la representación en las nominaciones de Mapi León, una de las mejores defensoras del mundo, y la joven Salma Paralluelo, que fue la futbolista revelación del pasado Mundial.

A las candidatas azulgranas se les une la nominación de la actual jugadora del Tigres de Monterrey, Jennifer Hermoso, tristemente involucrada en el caso Rubiales, que además se ha convertido en uno de los estandartes más importantes de la lucha femenina a nivel nacional. La colombiana Linda Caicedo, futbolista del Real Madrid, cierra la lista de nominadas a ganar el afamado premio 'The Best'.

La gala comienza esta tarde a las 19.30h y será retransmitida por Mega y Eurosport. Una ceremonia que contará con la presencia de estrellas del fútbol mundial como Leo Messi o Kylian Mbappe, candidatos a ganar el premio 'The Best' masculino junto a Earling Haaland, y que supondrá otro hito histórico para nuestro fútbol femenino.