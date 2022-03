Pilar Rubio vs Antonela Roccuzzo: duelo de estilo entre WAGs en la gran noche del fútbol Se entregan estos prestigiosos galardones de fútbol donde no solo los astros del balón acapararon todos el protagonismo

En el Teatro de La Scala de Milán, se entregaron anoche los prestigiosos premios The Best de la FIFA, en el que se galardonan a los mejores futbolistas del mundo. La gala, considerada como la noche de más glamour del mundo del fútbol, reunió a grandes astros del balón como Lionel Messi o Sergio Ramos. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que acapararon la atención. También sus parejas, Antonela Roccuzzo y Pilar Rubio, respectivamente, se convirtieron en grandes protagonistas de esta velada, protagonizando un duelo de estilo entre WAGs.

Ambas coincidieron en elegir la tendencia de vestidos de fiesta en tonos metalizados. En tonos dorados y plateados, Pilar Rubio optó por un diseño con favorecedor escote asimétrico, cuerpo drapeado, corte sirena y falda con amplia abertura con la que recordó aquella imagen de Angelina Jolie en los Oscar de 2012.

Confeccionado en lamé, es el modelo The Metallics Style 72 de la colección The Party Edit del sello español Pronovias. Para coordinar su look y culminarlo con precisión, lo acompañó de sandalias al tono con ancha tira en el empeine y pulsera al tobillo.

Por su parte, Antonela Roccuzzo (que vio como su marido, Leo Messi, se llevaba el premio The Best como mejor jugador de la FIFA), se decantó por un diseño de líneas más depuradas, pero salpicado de bordados de cristal. Con pronunciado escote halter y falda larga con ligera cola, optó por un diseño de la británica Stella McCartney. Como joyas, la argentina culminó su estilismo con impresionantes piezas de RABAT: pendientes earcuff de oro blanco con brillantes negros y diamantes talla brillante (6.830 euros) y anillo de oro blanco con filas entrelazadas de brillantes negros y diamantes talla brillante (8.885 euros).

