La sonrisa de Alexia Putellas al coronarse como reina del fútbol por segundo año consecutivo

La Salle Pleyel de París se ha vestido de fiesta este último lunes de febrero para acoger la celebración de la gala The Best FIFA Football Awards, una cita ineludible para los futboleros y que ha dejado como protagonista de la noche a Alexia Putellas. La centrocampista del Fútbol Club Barcelona, que este mes ha soplado las velas de su 29 cumpleaños, se ha alzado con el título a mejor jugadora del mundo en 2022. Se trata de un reconocimiento que ya obtuvo el pasado año en la misma ceremonia y que se suma al Balón de Oro que recogió entonces y también hace unos meses por su labor en el último año, un galardón que ganó tras ser votada con la máxima puntuación por 19 miembros del jurado.

VER GALERÍA

En esta ocasión, que llega cinco meses después de la sexagésimosexta edición del Balón de Oro, la catalana se ha medido en la categoría femenina con las finalistas Beth Mead, delantera del Arsenal Women Football Club, de 27 años, y Alex Morgan, jugadora de la misma posición en el San Diego Wave, de 33. Lo ha hecho deslumbrante, con una enorme sonrisa y luciendo un sensacional y ligero vestido blanco de crepé con aberturas en la zona frontal y detalles en plateado en su cintura. Se trata de un romántico diseño de las reconocidas Yolanda y Cristina, de Yolancris, frima que ya ha elegido en otros actos importantes. Para completar el outfit ha optado por unas sandalias de Elmira Medins y joyas de Rabat.

"Gracias a mi familia, a mi gente y a mis compañeras y cuerpo técnico, pero sobre todo a la gente que ha estado conmigo durante toda mi vida. Soy un pedacito de todas esas personas que me han acompañado", ha reconocido visiblemente emocionada ante la gran ovación del público y al tiempo que ha recogido la estatuilla, un premio que le colma de emoción y que confirma su liderato en el deporte rey.

De Messi a Alexia Putellas, los 'reyes' del fútbol disfrutan de una gala con homenaje a Pelé

VER GALERÍA

Alexia Putellas figura en el once ideal femenino de la FIFA, que ha sido anunciado durante esta velada. Lo hace junto a la defensa aragonesa Mapi León, de 27 años, con quien comparte equipo, y Christiane Endler, Lucy Bronze, Leah Williamson, Wendie Renard, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead. Todas ellas componen el equipo ideal reconocido este lunes.

Te contamos quién es quién en la Selección femenina de fútbol

VER GALERÍA

El papel de Alexia en el fútbol femenino es absolutamente crucial, pues ha logrado encender la luz en este deporte que permanecía en un segundo plano para algunos forofos. Su éxito en esta cita aumenta un imponente palmarés individual y es una reiteración más de quién es y todo lo que es capaz de hacer. Aunque su lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, una de las roturas más graves para un futbolista, impidió que participara en la última Eurocopa, en la que España fue derrotada sin ella en los cuartos de final, sus memorables actuaciones en el club donde juega y del que es capitana han sido un verdadero espectáculo en los últimos tiempos. Tanto es así que la entidad blaugrana apuntó un pleno de victorias en La Liga y quedó subcampeona de la Champions.

VER GALERÍA

Esta noche también ha sido mágica para Leo Messi, que ha recogido el mismo galardón en la categoría masculina, un premio que llega tras ganar su ansiado Mundial, torneo en el que la albiceleste tocó el cielo 36 años después de que lo hiciera con Diego Armando Maradona. "Es un honor para mí estar aquí con Kylian y Karim. Es un premio para mis compañeros, un reconocimiento a lo hecho por la selección. El Mundial era mi sueño y al final llegó. Es lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera", ha afirmado el argentino con el The Best en la mano.